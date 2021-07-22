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Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Церемония открытия
8:20
Волейбол
Мужчины. Россия - Аргентина
12:30
Дзюдо
Женщины - 48 кг / Мужчины - 60 кг
13:50
Водное поло
Женщины. Китай - Россия
15:00
Фехтование
Женщины - шпага / Мужчины - сабля
Идет  день олимпиады
22.07.2021 21:50
Рубрика: Спорт

Расписание соревнований и телетрансляций Олимпиады в Токио

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Илья Трисвятский
Где будем смотреть

23 июля, пятница, Первый канал

14.00-18.00. Церемония торжественного открытия Олимпиады.

00.00-01.00 (в ночь с 23 на 24 июля). "Дневник Олимпиады".

24 июля, суббота, Первый канал

04.00-06.30. Спортивная гимнастика (муж.). Предварительные соревнования.

08.25-12.00. Баскетбол 3х3. Россия - Китай (жен). (09.00). Россия - Китай (муж.). (09.30). Пулевая стрельба (муж.). Пневматический пистолет, 10 м. Финал. (10.00). Пляжный волейбол. Лешуков/Семенов - Гавира/Эррера (Испания). Спортивная гимнастика (муж.). Предв. соревнования.

12.20-16.30. Спортивная гимнастика (муж.). Предв. соревнования. Плавание. Предв. заплывы.

23.00-23.55. "Дневник Олимпиады".

"Матч ТВ"

02.25. Пулевая стрельба (жен.). Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация.

03.45. Фехтование. Личные турниры. Шпага (жен.). Сабля (муж.). 1/16 финала.

04.40. Пулевая стрельба (жен.). Пневматическая винтовка, 10 м. Финал.

06.55. Бадминтон (муж.). Парный разряд. Групповой раунд. Иванов/Созонов - Аструп/Расмуссен (Дания).

08.15. Волейбол (муж.). Россия - Аргентина.

10.45. Велошоссе (муж.). Индивидуальная групповая гонка. Последние километры.

11.55. Фехтование. Личные турниры. Шпага (жен.). Сабля (муж.). Полуфиналы.

14.20. Фехтование. Личные турниры. Шпага (жен.). Сабля (муж.). Финалы, поединки за "бронзу".

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

"Матч! Страна"

02.55. Фехтование. Личные турниры. Шпага (жен.). Сабля (муж.). Ранние стадии плей-офф.

11.55. Фехтование. Личные турниры. Шпага (жен.). Сабля (муж.). За "бронзу". Финалы.

"Матч! Арена"

04.55, 09.40. Велошоссе (муж.). Индивидуальная групповая гонка..

07.45. Тяжелая атлетика (жен.). До 49 кг.

13.25. Спортивная гимнастика (муж.). Предв. соревнования.

"Матч! Боец"

05.40, 11.00. Бокс. Предварительные бои.

08.00. Тхэквондо. Мужчины, до 58 кг. Женщины, до 49 кг. 1/4 финала. Полуфиналы. За "бронзу". Финалы.

25 июля, воскресенье, Первый канал

05.00. Гандбол (жен.). Россия - Бразилия.

12.35-17.00. Баскетбол 3х3. Россия - Польша (муж.). (с 13.00). Тхэквондо. Финалы, поединки за "бронзу". Женщины, до 57 кг. Мужчины, до 68 кг. (15.25). Баскетбол 3х3. Россия - США (жен.). Стрельба из лука (финал женского командного турнира - в записи). Плавание (утренние финалы - в записи).

23.45 - 00.45 (в ночь с 25 на 26 июля). "Дневник Олимпиады".

"Матч ТВ"

02.55. Волейбол (жен.). Россия - Италия.

05.30. Баскетбол 3х3 (муж.). Россия - Бельгия.

05.55. Спортивная гимнастика (жен.). Предв. соревнования.

07.55. Баскетбол 3х3 (жен.). Россия - Монголия.

08.55. Пляжный волейбол. Макрогузова/Холомина - Менегатти/Орси Тот (Италия).

10.55. Дзюдо. Женщины, до 52 кг. Мужчины, до 66 кг. За "бронзу". Финалы.

"Матч! Страна"

05.10. Пулевая стрельба (жен.). Пневматический пистолет, 10 м. Финал.

06.20. Скейтбординг (муж.). "Стрит". Финал.

Фото: Peter Nicholls/Pool via AP
Карен Хачанов: Олимпиада - это некий символ патриотизма

"Матч! Арена"

03.55, 11.00, 14.15. Спортивная гимнастика (жен.). Предв. соревнования.

06.55. Велошоссе (жен.). Групповая гонка.

"Матч! Игра"

07.55. Баскетбол 3х3 (жен.). Россия - Монголия.

14.55. Баскетбол (муж.). Франция - США.

"Матч! Футбол 2"

11.25. Футбол (муж.). Бразилия - Кот-д"Ивуар.

13.25. Футбол (муж.). Австралия - Испания.

"Матч! Боец"

05.00. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг. Женщины, до 52 кг. Предв. поединки.

11.00. Бокс. Предв. поединки.

По умолчанию - прямые трансляции. Указано московское время начала трансляций. В программе возможны изменения и дополнения.

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