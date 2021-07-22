Режиссер церемоний ОИ-2020 уволился после скандала

Режиссер Церемонии открытия Олимпиады в Токио Кентаро Кобаяси покинул свой пост после разгоревшегося скандала. 30 лет назад он позволил себе шутки про Холокост.

Об увольнении Кобаяси рассказала глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото. Она рассказала, что 48-летний режиссер извинился за шутки про Холокост, которые он позволил себе 30 лет назад.

Хасимото также зачитала заявление Кобаяси, в котором он раскаивался в том поступке и приносил глубочайшие извинения всем, кого его слова оскорбили.

Поводом для скандала послужила видеозапись, на которой 18-летний Кобаяси в составе комедийного дуэта шутил на тему Холокоста.

Сама Хасимото на фоне скандала уходить в отставку отказалась, заявив, что нужно завершить работу и успешно провести Игры.