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22.07.2021 09:12
Рубрика: Спорт

Режиссер церемоний ОИ-2020 уволился после скандала

Текст: Максим Домчев
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP

Режиссер Церемонии открытия Олимпиады в Токио Кентаро Кобаяси покинул свой пост после разгоревшегося скандала. 30 лет назад он позволил себе шутки про Холокост.

Фото: AP Photo/Hiro Komae
Расписание Олимпийских Игр в Токио

Об увольнении Кобаяси рассказала глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото. Она рассказала, что 48-летний режиссер извинился за шутки про Холокост, которые он позволил себе 30 лет назад.

Хасимото также зачитала заявление Кобаяси, в котором он раскаивался в том поступке и приносил глубочайшие извинения всем, кого его слова оскорбили.

Поводом для скандала послужила видеозапись, на которой 18-летний Кобаяси в составе комедийного дуэта шутил на тему Холокоста.

Сама Хасимото на фоне скандала уходить в отставку отказалась, заявив, что нужно завершить работу и успешно провести Игры.

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