Россиянка будет судить матчи футбольного турнира Олимпиады-2020

Конечно, о Карасеве в широких кругах известно больше. Тут и колоритная "фантомасная" внешность свою роль сыграла, и последние успехи арбитра, отработавшего на Евро-2016 и 2020, а также на ЧМ-2018. Но, на самом деле, если брать достижения Пустовойтовой в женском футболе, то Сергею до коллеги еще расти и расти. В послужном списке Насти есть такие статусные матчи, как финал женской Лиги чемпионов-2019 и матч за "бронзу" ЧМ-2019.

Кроме того, Пустовойтова постепенно набирается опыта и в мужском футболе. В 2012 году она стала первой женщиной-судьей, отсудившей официальный матч мужских команд (ЦСКА - "Локомотив" в молодежном первенстве), а в апреле этого года она поработала главной на игре Футбольной национальной лиги (второго по силе российского дивизиона) между "Чертаново" и "СКА-Хабаровск".

В элитной Российской премьер-лиге Пустовойтова, кстати, тоже уже засветилась. Правда, пока в качестве резервного рефери.

Так что приглашение Анастасии на Олимпиаду не должно удивлять. В Токио она поедет со своей постоянной ассистенткой Екатериной Курочкиной. Кстати, организаторы еще не объявили, на каких именно матчах будут работать россиянки. Кто знает, может, и мужчин им доверят.