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Идет  день олимпиады
22.07.2021 21:55
Рубрика: Спорт

Россиянка будет судить матчи футбольного турнира Олимпиады-2020

Мужской и женский олимпийские футбольные турниры, по печальной традиции, в который раз пройдут без участия российских сборных. Но совсем без футбольного представительства наша страна, как и на Играх-2016 в Рио, не останется. Пять лет назад приглашение на Олимпиаду получил отечественный рефери Сергей Карасев, а теперь аналогичной чести удостоилась Анастасия Пустовойтова.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Конечно, о Карасеве в широких кругах известно больше. Тут и колоритная "фантомасная" внешность свою роль сыграла, и последние успехи арбитра, отработавшего на Евро-2016 и 2020, а также на ЧМ-2018. Но, на самом деле, если брать достижения Пустовойтовой в женском футболе, то Сергею до коллеги еще расти и расти. В послужном списке Насти есть такие статусные матчи, как финал женской Лиги чемпионов-2019 и матч за "бронзу" ЧМ-2019.

Фото: Laszlo Balogh / AFP
Арбитр Карасев рассказал, сколько платят судьям в РПЛ и еврокубках

Кроме того, Пустовойтова постепенно набирается опыта и в мужском футболе. В 2012 году она стала первой женщиной-судьей, отсудившей официальный матч мужских команд (ЦСКА - "Локомотив" в молодежном первенстве), а в апреле этого года она поработала главной на игре Футбольной национальной лиги (второго по силе российского дивизиона) между "Чертаново" и "СКА-Хабаровск".

В элитной Российской премьер-лиге Пустовойтова, кстати, тоже уже засветилась. Правда, пока в качестве резервного рефери.

Так что приглашение Анастасии на Олимпиаду не должно удивлять. В Токио она поедет со своей постоянной ассистенткой Екатериной Курочкиной. Кстати, организаторы еще не объявили, на каких именно матчах будут работать россиянки. Кто знает, может, и мужчин им доверят.

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