Три звездных спортсмена, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Американский баскетболист Кевин Дюрант является самым высокооплачиваемым участником Игр в Токио. Фото: Getty Images

Новак Джокович, теннисист

Сербский король современного тенниса, которого уже сейчас многие провозглашают величайшим, несмотря на действующие карьеры швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. Тем удивительней, что олимпийское "золото" по-прежнему остается одной из редких вершин, до сих пор не покоренных Новаком. К теннисному Олимпу Джокович пытался подобраться трижды. Самым успешным оказался первый раз, когда в Пекине-2008 серб завоевал "бронзу". А затем были одни разочарования. На Играх-2012 в Лондоне Джокович уступил в полуфинале британцу Энди Маррею и не смог зацепиться за вторую в карьере олимпийскую "бронзу", проиграв аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро. Наконец в Рио-2016 серб вылетел уже в первом раунде, причем снова от руки Дель Потро. В этот раз у Джоковича двойная мотивация. Если он выиграет Олимпиаду, а затем US Open, то станет первым теннисистом, собравшим календарный "Золотой Большой шлем" (это значит выиграть в течение календарного года четыре турнира "Большого шлема" плюс Олимпиаду).

Дани Алвес, футболист

Футбольный турнир в Токио мог быть куда представительней, но по разным причинам до столицы Японии не доехали Неймар, египтянин Мохаммед Салах, испанец Серхио Рамос и другие. За них будет отдуваться бразилец Дани Алвес. Одному из лучших крайних защитников в истории футбола уже 38, а он и не думает заканчивать с футболом. Кстати, Алвесу принадлежит уникальное достижение. С 42 титулами он самый титулованный футболист в истории. Хотя победы на Олимпиаде у него еще не было. За ней ветеран и едет в Токио.

Кевин Дюрант , баскетболист

На Игры в Токио мужская сборная США едет лишь одним из фаворитов олимпийского турнира. По составу это совсем не та команда, которая брала "золото" в Рио пять лет назад и уж, тем более, не ровня "дрим-тим", выигравшей Олимпиаду-2012 в Лондоне. И все-таки звезды из категории "супер", выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) у "звездно-полосатых" будут. Главная из них двукратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант, не поленившийся поехать на свои третьи Игры в карьере. Он чемпион мира-2010 и самый ценный игрок турнира, дважды чемпион НБА (2017, 2018) и самый ценный игрок финалов в соответствующих сезонах. О космичности Дюранта красноречивей всего говорит его зарплата: по данным Forbes, за последний сезон он заработал 75 млн долларов, став самым высокооплачиваемым участником Олимпийских игр.