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22.07.2021 09:42
Рубрика: Спорт

В сборной России на Олимпиаде нет случаев заражений коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о том, что среди спортсменов из РФ нет новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом он рассказал журналистам.

"В команде все здоровы. Медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами. Случаев с COVID, никаких инцидентов в нашей команде нет", - цитирует главу ОКР РИА Новости.

В среду стало известно, что коронавирус выявлен у пловца Ильи Бородина. В итоге он не сможет принять участие в соревнованиях.

По состоянию на четверг положительные тесты на СOVID-19 сдали более 90 человек, связанных с проведением Олимпиады. За сутки выявлены четверо заболевших в Олимпийской деревне, из которых двое - спортсмены.

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