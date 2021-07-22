Волейболист Михайлов: Нести флаг на церемонии открытия ОИ - большая честь

Максим Михайлов провел за нашу национальную сборную уже более двухсот официальных матчей. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Получается, что 33-летний Михайлов будет уже вторым представителем отечественного волейбола, кому доверили почетное право нести флаг. Напомним, в бразильском Рио-де-Жанейро-2016 знаменосцем был Сергей Тетюхин, ныне генеральный менеджер мужской сборной России.

Несмотря на многочасовые тренировочные нагрузки в самый горячий подготовительный период к Токио, Максим Михайлов согласился ответить на несколько вопросов корреспондента "РГ".

Максим, а как вообще восприняли новость о столь почетной рекомендации на самом высшем уровне?

Максим Михайлов: Честно говоря, был приятно удивлен. Во-первых, волейболист уже был знаменосцем на прошлой Олимпиаде. А ведь российские атлеты успешны в очень многих видах спорта, есть из кого выбирать. Во-вторых, в последние сезоны наша сборная не может похвастаться какими-то супердостижениями. Да, мы дважды выиграли Лигу Наций - в 2018 и 2019 годах. Но это все-таки коммерческий турнир, а мы в те же сезоны оставались без медалей и на первенстве мира, и на чемпионате Европы. Наверное, тут присутствует какая-то магия той нашей уже давней победы на Олимпиаде в Лондоне, плюс к этому ожидание предстоящего чемпионата мира 2022 года в России. Событие будет, безусловно, эпохальным. Тем более в тот период, когда нашу страну "прессуют" разными санкциями и отбирают крупные международные турниры по разным видам спорта. Однако волейбольный чемпионат мира все-таки состоится в России!

Есть некое волнение в связи с предстоящей миссией?

Максим Михайлов: Нести флаг всей делегации, всей команды, олимпийской сборной России - очень большая честь. Когда я был еще мальчишкой, только начинал заниматься волейболом, трудно даже было представить, что смогу попасть в сборную страны и уже потом поехать на Олимпиаду. А тут такое доверие! Безусловно, я несказанно рад. Но помимо радости есть, конечно, некоторые внутренние переживания. Это же колоссальная ответственность. Все-таки представляю целую страну, огромное великое государство, большую спортивную державу. Вообще, в данной ситуации для меня самое важное - не какая-то личная роль, повышенное внимание к персоне Максима Михайлова, а возможность лишний раз послужить для популяризации волейбола. Кто знает, может, тот факт, что волейболист второй раз подряд несет наш флаг на открытии Олимпиады, подвигнет совсем юных парней и девчонок пойти заниматься именно нашим видом спорта. Смотрите, интересные факты: сейчас средний рост игроков молодежных и юниорских сборных по волейболу выше, чем у баскетболистов. Хотя раньше такое трудно было представить. Значит, к нам теперь идет гораздо больше физически одаренных ребят, и так им подсказывают родители.

Вы что-то спрашивали у Сергея Тетюхина про его опыт знаменосца в Рио-де-Жанейро-2016?

Максим Михайлов: Ну не забывайте, что я тогда тоже был в нашей команде, все это видел своими глазами, находился в самом эпицентре событий. Наверное, Сергею, теперь уже генеральному менеджеру сборной страны Сергею Юрьевичу, пришлось сложнее. Он был единственным знаменосцем России, шел по дорожке стадиона при переполненных, шумящих трибунах. По новым рекомендациям Международного олимпийского комитета флаг несут мужчина и женщина - у нас это Софья Великая и я. В принципе, поддерживаю такой подход к гендерному равенству. И очень обидно, что 23 июля на стадионе в Токио зрителей не будет совсем,только несколько сотен человек официальных лиц и почетных гостей. Такие сложные времена, от нас ничего не зависит, приходится смириться. Мы хорошо "потренировались" играть в абсолютно пустом зале. В конце мая и июне четыре недели играли в итальянском Римини тур- нир Лиги Наций. Полтора десятка матчей - ноль зрителей в сумме.

Какого результата от мужской волейбольной команды вы ждете на Олимпиаде?

Максим Михайлов: Я его не жду, я его вместе с ребятами, партнерами по команде буду добиваться, выгрызать. Не стану говорить громких слов, что только "золото" - и больше никак. Нам как минимум нужно занять место на пьедестале, добиться медалей, в ином случае выступление будет признано неудачным. А конкуренция огромная. Даже в Лиге Наций, где далеко не все сборные выступали оптимальными составами, это было видно невооруженным взглядом. Победитель последних двух чемпионатов мира Польша, всегда мощная Бразилия, цепкие французы, боевитые американцы, стабильные итальянцы, другие соперники. Сборная Ирана и так была в последнее время совсем не подарок, а со своим новым главным тренером Владимиром Романовичем Алекно у этой команды потенциал вырос несоизмеримо. Мы с парнями уже точно поняли: в Токио проходных, легких игр не будет вообще. Есть еще одна особенность, которая, может быть, не всем болельщикам слишком заметна, но она важна и может оказать влияние. На чемпионатах мира и Европы, в Лиге Наций сборные играют с 14-ю игроками в заявке на матч. Олимпийские составы ограничены 12-ю спортсменами. На самом деле это не мелочь, не деталь, а очень существенный фактор. Нагрузка на каждого конкретного игрока возрастает. Шансов на успех больше у команд, где, как говорится, "глубокая скамейка", есть вариативность замен. Хотя, конечно, у нас никакой "скамейки" нет, у нас квадратная зона разминки запасных за лицевой линией.

Волейбол - единственный командный игровой вид спорта, где Россия всегда отбиралась на Олимпиады и мужской, и женской национальными дружинами

Вы много лет в сборной, играете давно на топ-уровне. Какой сезон считаете самым успешным в карьере?

Максим Михайлов: С точки зрения командных достижений, вряд ли что-то может сравниться с олимпийской победой в Лондоне. Прошло уже девять лет... Тогда я был еще совсем молодым, 24 года. Да и не я оказался главным героем победного в пяти сетах финала с Бразилией. Если говорить о личном вкладе в коллективные успехи, то, наверное, все-таки сезон-2017. Тогда сборная с главным тренером Сергеем Константиновичем Шляпниковым выиграла чемпионат Европы, мы все те же пять партий сражались с Германией, мой ВК "Зенит-Казань" снова завоевал титул турнира клубной Лиги чемпионов, а Европейская конфедерация волейбола признала меня лучшим игроком сезона. Причем церемония награждения в виде большого такого гала-вечера проходила в самом центре Москвы, а не где-то за рубежом. На этом торжестве было много приятных моментов.

В 2017 году Максим Михайлов стал чемпионом континента и был признан лучшим игроком Старого Света по версии Европейской конфедерации волейбола

Следите за свое личной статистикой, бомбардирскими достижениями?

Максим Михайлов: Все эти рекорды не имеют никакого значения, если твоя команда проиграла. Например, даже не особенно выдающиеся диагональные нападающие с большим ростом где-нибудь в чемпионате Южной Кореи неоднократно набирали за игру от пятидесяти и больше очков. Красиво, заметно, громко, ну и что?.. Волейбол достаточно схематичная игра с четким распределением основных функций между игроками различных амплуа. Самые крупные цифры в графе "результативность", как правило, - у диагональных. Это и есть моя штатная позиция. Когда по решению тренера приходится вставать в "доигровку", то, наверное, уже не так внешне заметен, хотя пользы принести могу больше, если надежно принимаю мяч. Давно, еще играя за свою первую команду мастеров "Ярославич" у Сергея Шляпникова, я несколько раз "набивал" по четыре десятка очков. Знаю об этом из СМИ, из статистики. В игре, сами понимаете, никто ничего не считает сам. И опять же в волейболе много условностей, нет абсолютно единого подхода к подсчету действий по тем или иным игровым элементам. Если вы возьмете официальный протокол плюс добавите данные от статистиков двух команд-соперников, то цифры в колонках будут хоть немного, но различаться. Для профессионального игрока есть только одна статистика - это достижения его команды.