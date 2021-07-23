Гандболистка Сень опубликовала видео парада на открытии Олимпиады
Российская гандболистка Анна Сень опубликовала видео прохода российской команды на открытии Игр в Токио.
В пятницу состоялось открытие Олимпийских игр в Токио. В параде участников игр приняла участие и российская команда, выступающая под флагом Олимпийского комитета страны.
Любопытное видео сняла гандболистка российской команды Анна Сень. Все желающие могут от первого лица наблюдать, как по стадиону в Токио прошли спортсмены из нашей страны. Женская сборная на параде была в ярко красных кимоно, а мужчины в темных костюмах.
Как корреспонденты "РГ" добирались до Токио 18:29
Для корреспондентов "РГ" Олимпиада началась задолго до Церемонии открытия. За месяц до въезда нужно было подготовить план действий, от которого строжайше запрещено отклоняться в первые две недели пребывания в Токио. Как журналисты добирались до Японии - в материале "РГ"
Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 17:26
В Токио состоялась красочная церемония открытия Олимпиады, на которой присутствовали около 10 тысяч человек. "Мы столкнулись с колоссальными трудностями - разрушительное землетрясение и коронавирус. Мы благодарим всех, кто помог сделать Игры реальностью", - сказал глава МОК Томас Бах, назвав Олимпиаду "светом в конце тоннеля"
Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам 13:44
Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за золотую медаль Олимпийских игр в Токио, заявил глава Минспорта Олег Матыцин. "За серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона", - сказал министр, добавив, что в регионах установлены свои меры поощрения спортсменов