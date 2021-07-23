Гандболистка Сень опубликовала видео парада на открытии Олимпиады

Российская гандболистка Анна Сень опубликовала видео прохода российской команды на открытии Игр в Токио.

В пятницу состоялось открытие Олимпийских игр в Токио. В параде участников игр приняла участие и российская команда, выступающая под флагом Олимпийского комитета страны.

Любопытное видео сняла гандболистка российской команды Анна Сень. Все желающие могут от первого лица наблюдать, как по стадиону в Токио прошли спортсмены из нашей страны. Женская сборная на параде была в ярко красных кимоно, а мужчины в темных костюмах.