Гассиев нокаутировал Валлиша в поединке за титул WBA

Российский боксер Мурат Гассиев победил немца Михаэля Валлиша и завоевал титул чемпиона WBA Asia в тяжелом весе.

Михаэль Валлиш (слева) и Мурат Гассиев в поединке за титул чемпиона WBA Asia. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Поединок прошел в Москве на волейбольной арене "Динамо". Для Гассиева он стал лишь вторым в тяжелой весовой категории.

Поединок продлился четыре раунда. Гассиев выглядел предпочтительнее соперника. После завершения четвертого раунда бой был остановлен, а россиянину присуждена победа техническим нокаутом.

Гассиев за карьеру одержал 28-ю победу при одном поражении.

В рамках этого вечера другой представитель России Михаил Алоян победил по очкам представителя Танзании Мчанья Йохану.