Источник: РФС не может договориться с Кунцем о контракте

Главный претендент на пост главного тренера сборной России по футболу Штефан Кунц и РФС не могут достигнуть договоренности по условиям контракта. По данным "Спорт-Экспресса", переговоры зашли в тупик.

58-летний Кунц в настоящее время находится в Японии, где молодежная сборная Германии выступает на Олимпийских играх.

Двумя другими претендентами на пост являются Курбан Бердыев и Валерий Карпин, который намерен совмещать работу в "Ростове" и сборной.

Место наставника национальной команды освободилось 8 июля, когда РФС объявил об уходе с этого поста Станислава Черчесова.