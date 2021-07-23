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Рубрика: Спорт

Источник: РФС не может договориться с Кунцем о контракте

Текст: Максим Домчев
Фото: Ina FASSBENDER / POOL / AFP Фото: Ina FASSBENDER / POOL / AFP
Фото: Ina FASSBENDER / POOL / AFP

Главный претендент на пост главного тренера сборной России по футболу Штефан Кунц и РФС не могут достигнуть договоренности по условиям контракта. По данным "Спорт-Экспресса", переговоры зашли в тупик.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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58-летний Кунц в настоящее время находится в Японии, где молодежная сборная Германии выступает на Олимпийских играх.

Двумя другими претендентами на пост являются Курбан Бердыев и Валерий Карпин, который намерен совмещать работу в "Ростове" и сборной.

Место наставника национальной команды освободилось 8 июля, когда РФС объявил об уходе с этого поста Станислава Черчесова.

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