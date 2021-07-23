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23.07.2021 12:30
Рубрика: Спорт

Матыцин: Россия сможет претендовать на Олимпиаду-2036

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия сможет претендовать на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Министр заверил, что наша страна остается надежным партнером для Международного олимпийского комитета.

Фото: AP Photo/Emrah Gurel
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"Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия", - приводят слова Матыцина РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что надеется на то, что к этому времени в России будут проходить другие крупнейшие соревнования - чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира.

Он добавил, что в случае принятия решения о выдвижении кандидатуры России со стороны президента страны Владимира Путина, конкуренция за проведение Олимпиады-2036 будет значительной. "Это может стать важным фактором для развития всей страны", - сказал министр спорта РФ.

Ранее сообщалось о том, что претендовать на проведение Игр-2036 года может Казань.

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