Олег Матыцин рассказал о задачах российских спортсменов на Играх в Токио
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал задачи, которые стоят перед спортсменами команды Олимпийского комитета России на стартующих в пятницу Олимпийских играх в Токио.
Максимальная задача - попадание в тройку лучших в общекомандном зачете, задача минимум - быть в пятерке.
"Попадание в тройку лучших - это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 - это задача-минимум", - приводят его слова РИА Новости.
Олег Матыцин добавил, что перед стартом Игр у него боевой настрой. Уверенности в него вселило общение со спортсменами, которые готовы к решению самых высоких задач.
Знаменосец на ОИ-2020 Михайлов: Верьте в нас, мы будем бороться 12:06
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