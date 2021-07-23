Олег Матыцин рассказал о задачах российских спортсменов на Играх в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал задачи, которые стоят перед спортсменами команды Олимпийского комитета России на стартующих в пятницу Олимпийских играх в Токио.

Максимальная задача - попадание в тройку лучших в общекомандном зачете, задача минимум - быть в пятерке.

"Попадание в тройку лучших - это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 - это задача-минимум", - приводят его слова РИА Новости.

Олег Матыцин добавил, что перед стартом Игр у него боевой настрой. Уверенности в него вселило общение со спортсменами, которые готовы к решению самых высоких задач.