Победителям и призерам Олимпиады подарят костюмы бренда Putin team

Победителям и призерам летней Олимпиады в Токио подарят линейку спортивной одежды и аксессуаров экспортной коллекции "Время первых" бренда Putin team. Об этом рассказал создатель бренда Дмитрий Шишкин.

По его словам, акцию проведут в поддержку российских спортсменов, которые выступают без флага и гимна своей страны.

Куратором проекта Putin team от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг.

Как отметил замглавы ведомства Виктор Евтухов, тестирование и доработка этой одежды велись почти три года. "Тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества с тем, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорта, велось почти три года, пока мы не убедились в достоинствах проекта", - заключил он.