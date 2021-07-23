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Рубрика: Спорт

Победителям и призерам Олимпиады подарят костюмы бренда Putin team

Текст: Матвей Линник

Победителям и призерам летней Олимпиады в Токио подарят линейку спортивной одежды и аксессуаров экспортной коллекции "Время первых" бренда Putin team. Об этом рассказал создатель бренда Дмитрий Шишкин.

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

По его словам, акцию проведут в поддержку российских спортсменов, которые выступают без флага и гимна своей страны.

Куратором проекта Putin team от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг.

Как отметил замглавы ведомства Виктор Евтухов, тестирование и доработка этой одежды велись почти три года. "Тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества с тем, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорта, велось почти три года, пока мы не убедились в достоинствах проекта", - заключил он.

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