Приморцы записали частушки для поддержки россиян на олимпиаде

Артисты вокального коллектива "Другая причина" Центра культуры и досуга Надеждинского района Приморья записали зажигательные "Олимпийский частушки", чтобы поддержать на открывающейся сегодня в Токио Олимпиаде российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Эти веселые куплеты призваны приободрить атлетов и зарядить их позитивом, вдохновив на завоевание олимпийских медалей", - отметила автор частушек, член регионального совета Приморского общественного отделения движения "Матери России" Алла Шпилева.

Десять сборных команд России проходили в Приморском крае акклиматизацию перед Олимпиадой. Это команды по стендовой и пулевой стрельбе, мужская и женская сборные по баскетболу, стрельбе из лука, боксу (мужчины), водному поло, бадминтону, триатлону, плаванию и дзюдо.

До 30 июля в приморском поселке Лазовый продолжает тренировки сборная России по гребле на байдарках и каноэ, а во Владивостоке - сборные по вольной и греко-римской борьбе и легкоатлеты.

Команда по художественной гимнастике будет тренироваться во Владивостоке до 3 августа.