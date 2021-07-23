"Краснодар" подписал контракт с колумбийским форвардом Кордобой

По информации официального сайта "черно-зеленых", 23 июля 2021 года "Краснодар" и "Герта" достигли соглашения о переходе 28-летнего нападающего. На сегодняшний день "все формальности урегулированы, и Джон Кордоба подписал с "быками" контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года".

Причем колумбиец уже внесен в заявку южан для участия в стартующем в пятницу чемпионате России сезона-2021/2022 и, возможно, уже выйдет на поле в первом матче "Краснодара", в котором он сыграет 25 июля на выезде в Екатеринбурге с "Уралом".

Известно, что "Герта" первоначально запросила за южноамериканского форварда 20 миллионов евро. Какова оказалась окончательная сумма отступных за футболиста, не сообщается. До этого самой дорогой покупкой в истории "быков" был трансфер двухгодовой давности из "Бордо" французского полузащитника Реми Кабелла - за него краснодарцы заплатили порядка 12 миллионов евро.

Джон Кордоба (он является сыном известного футболиста Мануэля Кордобы) родился 11 мая 1993 года в колумбийском городе Истмин, воспитанник футбольной академии клуба "Энвигадо". Выступал за эту команду, потом перешел в мексиканский "Чьяпас", а затем оказался в аренде в испанской "Эспаньоле".

С 2015-го - он выступал в Германии (клубы "Майнц", "Кельн" и "Герта".). В кубанской команде особенно отмечают его статистику в "Кельне": в 86 матчах Джон забил 37 мячей и отдал восемь результативных передач. Минувший сезон Кордоба отыграл в "Герте", он оформил 7 голов и 2 передачи в 21 игре. Провел 17 встреч за молодежную сборную Колумбии, однако в главную национальную команду своей страны не вызывался.

Как известно, "Краснодар" остался вообще без форвардов после ухода нынешним летом шведа Маркуса Берга, бразильца с российским паспортом Ари и Евгения Маркова. На их место был приобретен за три миллиона евро из "Ахмата" лишь нападающий Владимир Ильин. Однако во время предсезонных контрольных матчей он выглядел не слишком ярко, не забив ни одного мяча.

И теперь место главного бомбардира команды явно отдано колумбийскому новичку. Остается посмотреть, оправдает ли он ожидания "быков", которые стремятся вернуться в отечественную элиту (минувшее первенство страны "Краснодар" завершил лишь на девятом месте и впервые за многие годы остался без еврокубков). И здесь многое будет зависеть от здоровья Кордобы, в последнее время регулярно пропускавшего матчи в своих командах из-за постоянных травм.