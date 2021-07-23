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23.07.2021 22:27
Рубрика: Спорт

"Ростов" без дисквалифицированного Карпина проиграл дома "Динамо"

Текст: Максим Домчев
В стартовом матче чемпионата России по футболу московское "Динамо" на выезде переиграло "Ростов" со счетом 2:0. Наставник ростовчан Валерий Карпин из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибун.
Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы на старте нового сезона. По решению Роспотребнадзора "Ростов" и "Динамо" в первом матче вынуждены были играть без зрителей. А хозяева были вынуждены играть без главного тренера Валерия Карпина, отбывавшего дисквалификацию.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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А перед самым началом встречи пришло еще одно известие - наставник ростовчан Карпин стал новым главным тренером сборной России. Как признал в перерыве один из игроков "Ростова", команда об этом не знала.

"Динамо" в межсезонье усилилось парагвайским защитником Фабианом Бальбуэной, опытным уругвайцем Диего Лаксальтом. Немного повзрослели молодые звезды - Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Они, к слову, и стали героями матча.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 21-й минуте после передачи партнера Захарян из убойной позиции смог пробить Сергея Песьякова, а на 33-й после паники в штрафной хозяев Тюкавин добил мяч в ворота.

"Ростов" старался переломить ход матча, но остроты команде Карпина явно не хватало. "Динамо" также проводило опасные атаки, но счет до финального свистка так и не изменился. 2:0.

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