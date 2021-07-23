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23.07.2021 21:22
Рубрика: Спорт

Ростовский губернатор прокомментировал назначение Валерия Карпина

Текст: Лариса Ионова
Фото: ФК "Ростов" Фото: ФК "Ростов"
Фото: ФК "Ростов"

После официального назначения Валерия Карпина, сменившего главу национальной сборной по футболу Станислава Черчесова, губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с комментарием:

"Конечно, мы рады, что главный тренер ФК "Ростов" получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре".
Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по футболу

Контракт с Валерием Карпиным, тренирующим футбольную команду "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

Ближайшие матчи национальной сборной состоятся в начале сентября - это будут игры отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", - прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

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