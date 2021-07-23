Тюменский губернатор верит в победы спортсменов-земляков на Играх в Токио

Поддержать национальную сборную, которая представит Россию на Олимпийских играх в Токио, призвал тюменцев губернатор области Александр Моор.

Об этом руководитель региона высказался на своей публичной страничке в социальной сети ВКонтакте. Кстати, в составе команды - семь тюменцев. В дисциплине дзюдо регион и страну представят Наталья Кузютина, Муса Могушков и Дарья Давыдова, в велогонках - Диана Климова и Павел Сиваков, в плавании честь родной спортшколы защитит Елизавета Клеванович, в скалолазании высший класс покажет Юлия Каплина.

- Игры проходят в сложных условиях. Во-первых, жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Ни флага, ни гимна… Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке, как никогда, - заметил Моор.

Мы, конечно, будем болеть за нашу команду, за тюменцев в ней! Верим, что никакие "подводные течения" не смогут сломить дух лучших спортсменов страны.