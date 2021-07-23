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23.07.2021 15:15
Рубрика: Спорт

Тюменский губернатор верит в победы спортсменов-земляков на Играх в Токио

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Поддержать национальную сборную, которая представит Россию на Олимпийских играх в Токио, призвал тюменцев губернатор области Александр Моор.
Фото: Официальная страница губернатора Тюменской области в ВКонткте/vk.com Фото: Официальная страница губернатора Тюменской области в ВКонткте/vk.com
Фото: Официальная страница губернатора Тюменской области в ВКонткте/vk.com

Об этом руководитель региона высказался на своей публичной страничке в социальной сети ВКонтакте. Кстати, в составе команды - семь тюменцев. В дисциплине дзюдо регион и страну представят Наталья Кузютина, Муса Могушков и Дарья Давыдова, в велогонках - Диана Климова и Павел Сиваков, в плавании честь родной спортшколы защитит Елизавета Клеванович, в скалолазании высший класс покажет Юлия Каплина.

Фото: Александр Моор/vk.com
Тюменская область желает принять этап Кубка мира по лыжным гонкам

- Игры проходят в сложных условиях. Во-первых, жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Ни флага, ни гимна… Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке, как никогда, - заметил Моор.

Мы, конечно, будем болеть за нашу команду, за тюменцев в ней! Верим, что никакие "подводные течения" не смогут сломить дух лучших спортсменов страны.

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