Сегодня в Токио стартует XXXII Олимпиада

Почему все это состоится

Потому что существует риск: не состоится сейчас, и Олимпийские игры могут уйти. Ведь исчезли же Олимпийские игры древности, как и столько всего доброго и привычного, из нашей жизни быстро и навсегда ушедшего. Сам президент МОК Томас Бах признался на олимпийской сессии в Токио: "Олимпиада-2020 могла разлететься на кусочки".

Международный олимпийский комитет делает все, чтобы сохранить крупнейшие в мире состязания. И что осталось бы на его ныне счастливую и сытую долю, если Игры в Токио и в этом году не состоялись бы? Права на трансляцию проданы приблизительно за четыре миллиарда долларов. Впервые с 1896 года Олимпиада была перенесена не из-за разгоревшейся войны, и Игры нынешнего, 2021 года несуразно именуются Играми-2020. Новый перенос, отмена - и вопрос может быть поставлен еще категоричнее: нужны ли такие скопища людей в период пандемии, конца которой не видно?

И как с Пекинской зимней Олимпиадой-2022? Не отменят ли и ее, когда устроители вот уже сколько времени не проводят на территории страны никаких заранее запланированных тестовых международных соревнований? С Японией руководителям МОК все же договориться легче. Забудем трагически беззащитный прошлый год, но теперь вакцина изобретена. Да, не панацея, однако в определенном смысле спасение. По разным данным, не менее 70 и не более 87 процентов японцев не поддерживают проведение Олимпиады на своей территории. Но природная дисциплина, генетически вошедшая в сознание привычка держать данное слово, авторитет федеральных и муниципальных властей не позволяют сказать решительное "нет". Да и кто заплатит за него, так и не вырвавшееся. МОК и только МОК имеет право выбирать столицу Олимпиады, переносить или отменять Игры. Эти соревнования застрахованы. И в случае форс-мажора неустойку получит тот же МОК. При отмене Игр Япония может потерять больше 15,4 миллиарда долларов, в них инвестированных. И даже отказ богатейших японских спонсоров, вложивших в Игры более трех миллиардов долларов, от проведения публичных рекламных мероприятий, связанных с Олимпиадой, лишь неприятный для организаторов эпизод, и никак не больше. Не хотят портить имидж, ассоциируя себя с Олимпиадой, и шут с ними.

Токио был абсолютно готов к Играм еще в июле 2020-го. Миллиарды потрачены не зря. Арены, деревня, волонтеры, все олимпийские службы вот уже второй год дожидаются стартового выстрела. И это 12-месячное содержание города в полной боеготовности тоже обходится недешево. И отказаться от планов, свести на нет все созданное великолепие - да это как уничтожить сотворенное собственными руками, сейчас же не война, чтобы совершать самоубийственные акты.

А для МОК Игры - важный и решающий шанс доказать: мы и Олимпиады живы, к нам прислушиваются. И вопреки появлению нескольких международных спортивных организаций-конкурентов, именно Олимпийский комитет в Лозанне важнейший. К тому же, к огорчению, но не к удивлению, популярность Олимпиад не та, что прежде. Поломки не в олимпийском четко настроенном механизме. Мир меняется, требует и открывает новое. Банально, но компьютер с интернетом быстро и планетарно внушили совсем иные интересы, в которых "Быстрее, выше, сильнее!" уже не смотрится безоговорочным непререкаемым лидером даже после добавления к нему слова "вместе". К примеру, основоположница Олимпийских игр борьба чуть не выпала из программы Игр. Любимый бокс погряз в видных и для любителя судейских сговорах и удержался в олимпийских видах чудом. Штангисты блещут рекордами и мускулами, накачанными допингом. Поэтому их дальнейшее пребывание в олимпийских рядах под огромным сомнением.

Вообще допинг послал олимпийские виды спорта если не в нокаут, то в нокдаун. Вчерашние безупречные короли превратились в поигравших на наших симпатиях шутов.

Порой, наблюдая за гениальным спринтером с Ямайки Усэйном Болтом, терзала тревога: "Господи, но только бы не он, пусть останется "чистым", иначе конец всей легкой атлетике".

Битва держав

Любительский спорт, завершив свое существование, превратился почти полностью в профессиональный. На этом и закончилось мирное олимпийское противостояние. Былое "Главное - участие" вызывает лишь кривую ухмылку да изредка пробуждает пусть смутные, однако приятные воспоминания.

В битву вступают теперь не отдельно взятые олимпийцы, а когорты годами готовившихся гладиаторов. Пишу об этом с уважением к профессионалам, бьющимся за себя, за семью и за Родину. Их век короток, иногда исчисляется единственным олимпийским четырехлетием, за которое надо столько успеть и так многого добиться, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь. И лишать этих спортсменов, прорвавшихся на Олимпиаду, такой установившейся возможности как-то негуманно, что ли.

К тому же зрелище, которое они нам подарят в период с 23 июля по 8 августа, будет в любом случае захватывающим. Накануне Игр мы столько пишем и слышим о трудностях, ковиде, рисках. Это кажется главным, порой непреодолимым, опасным. Но поверьте человеку, освещавшему 13 Олимпиад. Пройдут первые два-три дня, наполненных сумятицей, неразберихой, обычным в таких случаях тотальным бардаком, и все наносное уйдет, уляжется. Выплывут совсем иные страсти. Настоящие, олимпийские, чисто спортивные. Борьба на высшем уровне и человеческом пределе вытеснит все остальное.

Этим июлем надо помнить: олимпийцы соревнуются на грани небывалого риска. Шанс заболеть, заразиться реален для каждого. И уже один выход на арену достоин уважения. Будем переживать, восхищаться, поддерживать. Только бы не разошелся ковид. Дай бог японцам его, проклятого, сдержать.

И тут еще об одном. Нельзя превращать спортивные игры, и Олимпийские, в частности, в какую-то межгосударственную военную операцию, чуть не в войну.

Пора заканчивать с ложной патетикой: "Мир вздрогнул, когда наша Маша преодолела планку...".

Ну, поверьте, мир от этого не задрожит, не вздрогнет. Некоторая часть людей, а аудитория болельщиков на 17 олимпийских дней действительно увеличится, искренне и издалека поддержит нашу Машу, порадуется за нее. Или, кто знает, вдруг Маше придется посочувствовать, так и посочувствуем. Мы сделаем это с чистым сердцем. Но давайте не переходить на крик и не приравнивать победу на борцовском ковре или на ринге к запуску в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Наши шансы поют романсы

На этих Играх разыгрывается 339 медалей в 33 видах спорта. И хотя никакого официального командного зачета на Олимпийских играх не существует, каждая страна ведет свою летопись завоеванным медалям. Бывает, этот самый неофициальный командный зачет затмевает все. Призывают забыть о нем, перестать играть в крестики-нолики. Но все напрасно. Ибо зачет - это настоящее мерило, истинный секундомер. Где все ясно с самого первого взгляда.

151 медаль высшей пробы на летних Олимпийских играх завоевали спортсмены новой России, начиная с Игр в Атланте-1996

В последние два десятилетия на летних Олимпиадах два явных лидера - Китай и США, точнее, США и Китай. А вот дальше... Звучат в нашем олимпийском штабе голоса о третьем призовом, которое может - в принципе и при благоприятных обстоятельствах - быть завоевано и нами.

Однако судите сами. Произошло так, что в последние десятилетия последовательность программы летних Игр была резко изменена. Наши коронные виды перенесены на вторую половину Игр, даже на их последние дни. Случайность? А нехватка, кажущийся недобор наград в первую неделю угнетает, вызывает нервную реакцию прессы, болельщиков. Так что - терпение, не будем спешить с выражением недовольства.

И нам нечего ждать милостей от международных спортивных надзирателей. Будет возможность прихватить нашу команду, выступающую под названием "Сборная Олимпийского комитета России", то и уязвят, и прихватят. Тут надо ни в коем случае не давать повода. И не раскисать, если все-таки прицепятся.

Ну а если завершать о неофициальном командном зачете, то по численности наша сборная не самая большая: 335 человек. В сборной США - 605 спортсменов, у хозяев - 499, у австралийцев - 449. А есть еще Китай (416), Великобритания (376), Канада (382), Германия (425)... Или более конкретный пример. В легкой атлетике, где мы значимся аж с 2015 года в нарушителях, разыгрывается больше всего медалей - 48. А у нас здесь во многом и неустанными стараниями закадычного недруга - британского лорда и президента Уорлд Атлетикс Себастьяна Коэ к стартам допущены всего 10 спортсменов. Такой гандикап, давайте честно, отыграть очень и очень сложно.

По численности наша сборная не самая представительная: больше 330 человек. А вот в команде США - 605 спортсменов, у хозяев - 499, у австралийцев - 449. А есть еще Китай, Великобритания...

Так что и место в пятерке по всем итогам ни в коем случае нельзя считать неудачей.

Корпункт "РГ" в Токио

Анна Козина, специальный корреспондент "РГ". Работает в отделе спорта с 2005 года. Вела репортажи с олимпиад в Лондоне-2012 и Рио-2016, с Паралимпийских игр в Сочи-2014. За последние годы не пропустила ни единого крупного соревнования по водным видам спорта.

Илья Соболев, корреспондент отдела спорта. В "Российской газете" с 2011 года. Игры в Токио станут для него уже третьими после Сочи-2014 и Рио-2016. За плечами у Ильи работа на чемпионатах мира по футболу, хоккею, баскетболу, самбо, а также других престижных международных турнирах.

Артур Нанян, корреспондент отдела спорта. Работает в "Российской газете" с 2012 года. Передавал свои искрометные репортажи "срочно в номер" с футбольных Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018, чемпионата Европы-2020. Эта Олимпиада для него дебютная.