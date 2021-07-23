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23.07.2021 23:35
Рубрика: Спорт

Стал известен тренерский штаб Карпина в сборной России

Текст: Максим Домчев

Названы три специалиста, которые войдут в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Помогать новому наставнику сборной будут бывшие партнеры по "Спартаку" и сборной России Виктор Онопко и Николай Писарев, а также Виталий Кафанов, ранее работавший в "Рубине", а сейчас занимающий должность старшего тренера в "Ростове", сообщает Матч ТВ".

В пятницу Российский футбольный союз объявил о том, что до конца нынешнего года наставником сборной страны будет Валерий Карпин. Он будет совмещать работу в "Ростове" и сборной. Контракт будет подписан на следующей неделе и он включает в себя пункт о продлении соглашения.

Пост главного тренера национальной сборной освободился после неудачного выступления команды на Евро-2020, где под руководством Станислава Черчесова россияне не смогли пройти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

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