Стал известен тренерский штаб Карпина в сборной России

Названы три специалиста, которые войдут в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Помогать новому наставнику сборной будут бывшие партнеры по "Спартаку" и сборной России Виктор Онопко и Николай Писарев, а также Виталий Кафанов, ранее работавший в "Рубине", а сейчас занимающий должность старшего тренера в "Ростове", сообщает Матч ТВ".

В пятницу Российский футбольный союз объявил о том, что до конца нынешнего года наставником сборной страны будет Валерий Карпин. Он будет совмещать работу в "Ростове" и сборной. Контракт будет подписан на следующей неделе и он включает в себя пункт о продлении соглашения.

Пост главного тренера национальной сборной освободился после неудачного выступления команды на Евро-2020, где под руководством Станислава Черчесова россияне не смогли пройти в плей-офф, заняв последнее место в группе.