"Валера, верим!" Почему выбор пал на Валерия Карпина

Валера, верим! Эта фраза стала знаменитой во время работы Валерия Карпина в московском "Спартаке". Теперь всем поклонникам сборной России ее предстоит повторять во время отборочного турнира чемпионата мира.

Назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу стало в общем-то неожиданным. По сообщениям СМИ, основным претендентом на пост являлся немецкий специалист Штефан Кунц, ныне возглавляющий на Олимпиаде в Токио молодежную сборную Германии. Однако выяснилось, что достичь компромисса с ним не удалось. Вторым номером в списке значился Курбан Бердыев, специалист, безусловно уважаемый, но уже давно не тренировавший на высшем уровне.

Выбор в пользу Карпина говорит о том, что руководство РФС решило доверить национальную команду тренеру более современному, харизматичному, имеющему свой взгляд и уже большой опыт работы. На фоне Черчесова и особенно Бердыева, Карпин - более медийный и открытый для общения с прессой. Таким он стал после работы на "Матч ТВ".

Карпин начинал свой тренерский путь в "Спартаке", в котором смог раскрыться как игрок. За его плечами успешная клубная карьера в Испании и сборной России. С красно-белыми он был близок к титулу, но дважды останавливался в шаге от него. Но важно было другое - Карпин сплачивал вокруг себя игроков. Клуб он возглавлял дважды, и в 2014 году после увольнения владелец красно-белых Леонид Федун назвал Карпина "сбитым летчиком". Но большинство болельщиков красно-белых все равно относились к Карпину тепло.

В отличие от Артема Дзюбы, который покинул "Спартак" при Карпине и не скрывает свою обиду на него. Интересно, смогут ли они найти общий язык в сборной?

В "Спартаке" он работал генеральным директором и мог долго отстаивать интересы клуба во время заседаний в премьер-лиге. С тех пор Карпин изменился не сильно - он готов высказать и отстаивать свое мнение, не боясь критиковать руководство российского футбола.

После "Спартака" Карпин работал в "Мальорке" и армавирском "Торпедо", не побоявшись окунуться в пучину ФНЛ. С конца 2017 года он возглавляет "Ростов", с которым прошел многое, включая резкое обновление состава. При этом его команда всегда старается играть в современный футбол, но для высоких результатов ростовчанам явно не хватает более классных игроков.

Контракт Карпина с РФС рассчитан до конца сезона. Впереди у нового наставника непростые времена - уже 1 сентября предстоит матч против Хорватии, проигрывать в котором нельзя. Но почему-то хочется верить в то, что с Карпиным команда все же отберется на ЧМ в Катар. Валера, верим!