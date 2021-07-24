Гимнаст Нагорный лидирует в индивидуальном многоборье на Играх в Токио

Российский гимнаст, абсолютный чемпион мира 2019 года и чемпион Европы 2021 года Никита Нагорный лидирует в квалификации индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио после выступления первой группы спортсменов. В сумме за шесть снарядов Нагорный набрал 87,897 балла, опередив китайцев Сяо Жотэнв (87,732) и Сунь Вэя (87,298).

В восьмерку лучших вошли еще трое россиян: Артур Далалоян (85,957) - четвертый, Давид Белявский (85,324) - пятый, Александр Карцев (82,299) - восьмой.

Напомним, что Далалоян в апреле получил травму - разрыв ахиллова сухожилия. Чемпиону мира в многоборье 2018 года пришлось форсировать восстановление и набор формы, чтобы остаться в олимпийском составе команды. Изначально предполагалось, что спортсмен выступит только на четырех снарядах: пропустит опорный прыжок и вольные упражнения. Но Артур сделал всю программу.

В командном многоборье после первой группы российская команда с 261,945 балла занимает второе место, уступая сборной Китая (262,061 балла). Промежуточное третье место занимают украинцы (247,492).