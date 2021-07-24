Глава ОКР Поздняков прокомментировал первую медаль России на Играх в Токио
Глава ОКР подвел итог выступлению 24-летней Анастасии Галашиной, завоевавшей серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
"Мы ждали хорошего выступления от российских стрелков. Настя - молодец, боролась до последнего. Поздравляем ее с серебряной медалью! Копилка сборной распечатана! Теперь - погоня за золотом", - приводит слова Позднякова РИА Новости.
В финале россиянка сумела набрать 251,1 балла и стала второй, уступив 0,7 балла китаянке Цянь Ян. Третье место заняла представительница Швейцарии Нина Кристен.
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