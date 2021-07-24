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Идет  день олимпиады
24.07.2021 07:05
Рубрика: Спорт

Глава ОКР Поздняков прокомментировал первую медаль России на Играх в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рад, что первую медаль Олимпиады в Токио не пришлось ждать долго.
Текст: Максим Домчев
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава ОКР подвел итог выступлению 24-летней Анастасии Галашиной, завоевавшей серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Галашина прокомментировала завоевание "серебра" на Олимпиаде

"Мы ждали хорошего выступления от российских стрелков. Настя - молодец, боролась до последнего. Поздравляем ее с серебряной медалью! Копилка сборной распечатана! Теперь - погоня за золотом", - приводит слова Позднякова РИА Новости.

В финале россиянка сумела набрать 251,1 балла и стала второй, уступив 0,7 балла китаянке Цянь Ян. Третье место заняла представительница Швейцарии Нина Кристен.

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