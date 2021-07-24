Карацев вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира
Россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг теннисного турнира Олимпиады в Токио.
В субботу 11-й номер посева соревнований встречался с американцем Томми Полом. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась победой российского спортсмена.
Уже в первом сете превосходство Карацева над соперником не вызывало никаких сомнений. Россиянин смог сделать брейк и довел дело до победы - 6:3. Во втором сете он еще дважды брал подачи соперника - 6:2.
Следующим соперником Карацева станет Жереми Шарди из Франции.
Ранее в мужской сетке турнира победы добился Даниил Медведев, который переиграл Александра Бублика из Казахстана. Также в мужской сетке выступают Андрей Рублев и Карен Хачанов.
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