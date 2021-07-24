МОК требует нигде и никогда не забывать о масках

После торжественного открытия Игр-2020 представитель Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с заявлением на пресс-брифинге. Он напомнил о том, что ношение масок обязательно везде и всегда в тех местах, в которых это положено. Исключение составляют тренировки, соревнования, прием пищи или воды, а также короткое время интервью для СМИ. Разрешено также снимать маски вне помещений, если социальная дистанция составляет два метра, но только в том случае, если жара может привести к солнечному удару.

Дисциплинарных мер к нарушителям, участвовавшим в параде открытия, принято не было. Однако представитель МОК упомянул, что среди не соблюдавших правила были представители Пакистана, Киргизии и Таджикистана, включая даже знаменосцев этих команд. В случае обнаружения новых нарушений МОК имеет право применить дисциплинарные меры к не соблюдающим строгие, но необходимые правила.

Все сказанное касается не только спортсменов, но и других лиц, аккредитованных на Олимпиаде. Так, некоторые члены олимпийской семьи позволяют себе не соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, в частности в ресторанах. Предупреждение МОК относится и к ним.