Мужская сборная России по баскетболу 3х3 с победы стартовала на Олимпиаде

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 с уверенной победы над командой Китая стартовала на олимпийском турнире в Токио. Встреча завершилась со счетом 21:13.

Решающий вклад в победу сборной России внес Александр Зуев, единолично набравший больше половины от всех очков россиян - 12. Также в составе команды выходили на площадку Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.

По регламенту все восемь команд-участниц проведут однокруговой турнир, в котором сыграют между собой. Две лучших сборных этого раунда пробьются в полуфинал напрямую. Коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в четвертьфинале.