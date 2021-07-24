Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на ОИ-2020

Первая ракетка нашей страны, посеянная на Играх под 13-м номером, в стартовом поединке оказалась сильнее представительницы Италии Сары Эррани - 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Во втором сете Анастасия брала медицинский тайм-аут, почувствовав себя плохо из-за сильной жары. В данный момент температура в японской столице больше 30 градусов по Цельсию.

Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница пары Анна-Лена Фридзам (Германия) - Хитер Уотсон (Великобритания). Добавим, что чуть позже сегодня первый матч на Олимпиаде проведет вторая ракетка мира Даниил Медведев: противостоять ему будет Александр Бублик (Казахстан).

Также в парных разрядов сыграют Карен Хачанов с Андреем Рублевым (против Раджива Рама и Фрэнсиса Тиафо) и Вероника Кудерметова с Еленой Весниной (против Лауры Зигемунд и Анна-Лены Фридзам).