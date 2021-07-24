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Идет  день олимпиады
24.07.2021 15:50
Рубрика: Спорт

Пловец Ступин опоздал на ОИ в Токио из-за перепутанного загранпаспорта

Российский пловец Максим Ступин стал 18-м в квалификации на дистанции 400 м комплексом и не сумел пробиться в финал на Играх в Токио. Однако ему еще предстоит стартовать на 200-метровке. Надеемся, что там он покажет более быстрые секунды. Корреспонденты "РГ" за Максима особенно болеют.
Текст: Анна Козина, Артур Нанян, Илья Соболев ((все - Токио) )
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Со Ступиным мы встретились еще до начала соревнований, но не в олимпийском бассейне, а в московском аэропорту Шереметьево. И, надо признаться, были очень удивлены. Сборная России по плаванию проводила сбор во Владивостоке и на тот момент должна была прибыть на место событий. У Максима же случился форс-мажор. Он по ошибке взял с собой загранпаспорт отца. За своим документом пришлось возвращаться в Москву. Ситуация щекотливая, стрессовая, так что Максиму захотелось с кем-то поделиться переживаниями. На соседних креслах своего вылета как раз ожидала олимпийская бригада "РГ".

Фото: Naomi Baker/Getty Images
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- Осознаю, что это только моя оплошность. Сейчас я уже успокоился. Но вы бы видели мое лицо, когда на паспортном контроле во Владивостоке понял, что перепутал документы. Думал, что уже не попаду на Игры. Тогда мы быстро приняли с тренером решение, что я вернусь в Москву, заберу свой паспорт, сдам ПЦР-тест и полечу в Токио. Билеты покупал за свой счет. Тренер пошутил, что отобью на Олимпиаде, - рассказал Ступин. - Родителям я сразу звонить не стал. Они бы начали кипешить. Позвонил девушке, чтобы она забрала паспорт. Не знал, какая будет реакция у отца. Но все обошлось.

Спортсмен считает, что дополнительный перелет не должен сказаться на его физической форме.

- Если я набрал форму, значит, она никуда не денется, - отметил Максим. - Кроме 400 м комплексом, поплыву дистанцию 200 м. Заменю там Илью Бородина, который не смог поехать в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Я выполнил олимпийский норматив А на чемпионате Европы.

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