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24.07.2021 21:18
Рубрика: Спорт

"Ротор" в Волгограде в третий раз подряд сыграл вничью

Текст: Роман Мерзляков

Матч третьего тура первенства ФНЛ между командами "Ротор" и "СКА-Хабаровск" завершился со счетом 0:0. На старте турнира волгоградский клуб все игры проводит дома. И все они завершились вничью.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В предыдущих встречах "Ротор" не смог переиграть ивановский "Текстильщик" и "Олимп-Долгопрудный".

Команда из Хабаровска лучше смотрелась в начале матча и пару раз могла открыть счет, но удачно сыграл вратарь хозяев Игорь Обухов. Волгоградцы постепенно смогли наладить собственные атакующие действия. Дважды имел хороший момент полузащитник Никита Маляров. Но все же голов телезрители не увидели. На трибунах же по решению властей болельщиков не было.

"СКА-Хабаровск" набрал пять очков, у "Ротора" - три. Следующий матч дальневосточники проведут вновь на выезде с "КАМАЗом", а волгоградцы опять дома примут астраханский "Волгарь".

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