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24.07.2021 10:16
Рубрика: Спорт

В Волгограде запретили посещение футбольного матча

Текст: Роман Мерзляков

Матч третьего тура розыгрыша Футбольной национальной лиги между "Ротором" и командой "СКА-Хабаровск" пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Сейчас все мы вынуждены реагировать на ситуацию вокруг и следовать требованиям, связанным с распространением COVID-19. Мы живем во время, когда на первый план выходит здоровье и мы вместе должны позаботиться о себе и о тех, кто рядом", - говорится в сообщении.

Накануне на сайте "Ротора" появилась информация, что начиная с четвертого тура на "Волгоград-Арене" будет действовать ограничение: не более 500 болельщиков. А матч с хабаровчанами должен был пройти при разрешенной 30-процентной заполняемости стадиона. Но теперь ввели полный запрет. О порядке возврата билетов зрителям сообщат дополнительно.

По средней посещаемости "Ротор" лидирует в ФНЛ. На игры волгоградской команды ходит более шести тысяч человек.

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