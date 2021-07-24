Россиянки выиграли в первом матче по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх
Баскетбол в формате 3х3 (в простонародье стритбол -прим. ред.) дебютировал на Олимпийских играх. Честь сыграть в историческом матче выпала женской сборной России, которая обыграла хозяек паркета - японок - 21:18.
Наши девушки - среди главных претенденток на "золото" Токио, что отражает и их вторая строчка в мировом рейтинге. Сборная Японии идет восьмой. Тем не менее, матч получился не самым простым для наших. Большую часть встречи россиянки контролировали ход игры, но, ведя в счете 17:11, немного потеряли концентрацию, позволив соперницам сократить отставание до минимума - 19:18. Автором победного броска у наших стала Юлия Козик. Самой результативной в составе нашей российской команды оказалась Ольга Фролкина, набравшая семь очков.
Второй матч, против действующих чемпионок мира - китаянок - наши проведут в 8 утра по московскому времени.
Как корреспонденты "РГ" добирались до Токио 23.07.2021
Для корреспондентов "РГ" Олимпиада началась задолго до Церемонии открытия. За месяц до въезда нужно было подготовить план действий, от которого строжайше запрещено отклоняться в первые две недели пребывания в Токио. Как журналисты добирались до Японии - в материале "РГ"
Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 23.07.2021
В Токио состоялась красочная церемония открытия Олимпиады, на которой присутствовали около 10 тысяч человек. "Мы столкнулись с колоссальными трудностями - разрушительное землетрясение и коронавирус. Мы благодарим всех, кто помог сделать Игры реальностью", - сказал глава МОК Томас Бах, назвав Олимпиаду "светом в конце тоннеля"