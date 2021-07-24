Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
5:00
Спортивная гимнастика
Мужчины, предварительные соревнования
8:20
Волейбол
Мужчины. Россия - Аргентина
12:30
Дзюдо
Женщины - 48 кг / Мужчины - 60 кг
13:50
Водное поло
Женщины. Китай - Россия
15:00
Фехтование
Женщины - шпага / Мужчины - сабля
Идет  день олимпиады
24.07.2021 05:51
Рубрика: Спорт

Россиянки выиграли в первом матче по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх

Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Баскетбол в формате 3х3 (в простонародье стритбол -прим. ред.) дебютировал на Олимпийских играх. Честь сыграть в историческом матче выпала женской сборной России, которая обыграла хозяек паркета - японок - 21:18.

Фото: EPA/SRDJAN SUKI
Баскетбол 3x3 на Олимпиаде в Токио

Наши девушки - среди главных претенденток на "золото" Токио, что отражает и их вторая строчка в мировом рейтинге. Сборная Японии идет восьмой. Тем не менее, матч получился не самым простым для наших. Большую часть встречи россиянки контролировали ход игры, но, ведя в счете 17:11, немного потеряли концентрацию, позволив соперницам сократить отставание до минимума - 19:18. Автором победного броска у наших стала Юлия Козик. Самой результативной в составе нашей российской команды оказалась Ольга Фролкина, набравшая семь очков.

Второй матч, против действующих чемпионок мира - китаянок - наши проведут в 8 утра по московскому времени.

Новости чемпионата
Глава ОКР Поздняков прокомментировал первую медаль России на играх в Токио 07:05
Галашина прокомментировала завоевание "серебра" на Олимпиаде 06:44
Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на ОИ-2020 06:36
Российские баскетболистки обыграли японок на Олимпиаде в Токио 05:21
Россиянки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио в академической гребле 04:10
Россиянка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио 05:32

Россиянка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио 05:32

На проходящих в Токио Олимпийских играх был разыгран первый комплект наград. В копилке сборной России - серебряная медаль. На соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина уступила китаянке Цянь Ян

Как корреспонденты "РГ" добирались до Токио 23.07.2021

Как корреспонденты "РГ" добирались до Токио 23.07.2021

Для корреспондентов "РГ" Олимпиада началась задолго до Церемонии открытия. За месяц до въезда нужно было подготовить план действий, от которого строжайше запрещено отклоняться в первые две недели пребывания в Токио. Как журналисты добирались до Японии - в материале "РГ"

Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 23.07.2021

Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 23.07.2021

В Токио состоялась красочная церемония открытия Олимпиады, на которой присутствовали около 10 тысяч человек. "Мы столкнулись с колоссальными трудностями - разрушительное землетрясение и коронавирус. Мы благодарим всех, кто помог сделать Игры реальностью", - сказал глава МОК Томас Бах, назвав Олимпиаду "светом в конце тоннеля"

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция 23.07.2021

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция 23.07.2021

Сегодня в Токио стартуют такие долгожданные Летние Олимпийские игры 2020. Торжественная церемония открытия проходит на Национальном стадионе. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия