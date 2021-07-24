Россиянки выиграли в первом матче по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх

Баскетбол в формате 3х3 (в простонародье стритбол -прим. ред.) дебютировал на Олимпийских играх. Честь сыграть в историческом матче выпала женской сборной России, которая обыграла хозяек паркета - японок - 21:18.

Наши девушки - среди главных претенденток на "золото" Токио, что отражает и их вторая строчка в мировом рейтинге. Сборная Японии идет восьмой. Тем не менее, матч получился не самым простым для наших. Большую часть встречи россиянки контролировали ход игры, но, ведя в счете 17:11, немного потеряли концентрацию, позволив соперницам сократить отставание до минимума - 19:18. Автором победного броска у наших стала Юлия Козик. Самой результативной в составе нашей российской команды оказалась Ольга Фролкина, набравшая семь очков.

Второй матч, против действующих чемпионок мира - китаянок - наши проведут в 8 утра по московскому времени.