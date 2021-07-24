Россиянки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио в академической гребле
На Олимпийских играх в Токио россиянки вышли в полуфинал соревнований по академической гребле.
Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (парные двойки) стали первыми в утешительном заезде, показав время 7 минут 13,77 секунды. Снова на старт они выйдут в воскресенье, 25 июля.
Тем временем Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка распашная без рулевого) в субботнем квалификационном заезде стали вторыми, показав время 7 минут 23,39 секунды. А первыми финишировали австралийки Джессика Моррисон и Аннабель Макинтайр (7.21,75). Полуфинальные заезды в этой дисциплине запланированы на вторник, 27 июля.
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