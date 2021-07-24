Российская шпажистка Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал Олимпиады

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева обыграла представительницу Гонконга Вивиан Кун в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио - 15:10. В полуфинале, который состоится вечером, она встретится либо с китаянкой Сунь Ивэнь.

Муртазаева - последняя оставшаяся представительница России в турнире шпажисток. Ранее выступление на турнире на стадии 1/16 финала завершили Виолетта Колобова, уступившая Александре Ярецкой (Польша, 11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Марии Наваррии (12:15).

Муртазаева дважды брала бронзовые медали чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.