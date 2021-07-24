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Идет  день олимпиады
24.07.2021 05:21
Рубрика: Спорт

Российские баскетболистки обыграли японок на Олимпиаде в Токио

Японская спортсменка Мио Синодзаки (слева) и россиянка Анастасия Логунова. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Японская спортсменка Мио Синодзаки (слева) и россиянка Анастасия Логунова. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Японская спортсменка Мио Синодзаки (слева) и россиянка Анастасия Логунова. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские баскетболистки обыграли японских спортсменок. Игра завершилась со счетом 21:18. Речь идет о стартовом матче группового этапа по баскетболу 3х3.

Самым результативным игроком стала японка Мио Синодзаки - она набрала 8 очков. В составе российской команды отличилась Ольга Фролкина (7 очков), сообщает ТАСС.

Фото: EPA/SRDJAN SUKI
Баскетбол 3x3 на Олимпиаде в Токио

Помимо россиянок и японок, в турнире участвуют сборные США, Франции, Китая, Италии, Румынии и Монголии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал. А сборные, занявшие места с третьего по шестого, проведут четвертьфинальные матчи.

Добавим, что в субботу, 24 июля, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Юлия Козик встретятся с китаянками.

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