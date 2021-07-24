Российские баскетболистки обыграли японок на Олимпиаде в Токио
Российские баскетболистки обыграли японских спортсменок. Игра завершилась со счетом 21:18. Речь идет о стартовом матче группового этапа по баскетболу 3х3.
Самым результативным игроком стала японка Мио Синодзаки - она набрала 8 очков. В составе российской команды отличилась Ольга Фролкина (7 очков), сообщает ТАСС.
Помимо россиянок и японок, в турнире участвуют сборные США, Франции, Китая, Италии, Румынии и Монголии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал. А сборные, занявшие места с третьего по шестого, проведут четвертьфинальные матчи.
Добавим, что в субботу, 24 июля, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Юлия Козик встретятся с китаянками.
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