Российские дзюдоисты не смогли побороться за медали в первый день Игр

Серебряный призер чемпионата мира, лидер олимпийского рейтинга Роберт Мшвидобадзе, выступающий в весовой категории до 60 кг, проиграл Торнике Цьякадоеа из Нидерландов.

Чемпионка Европы Ирина Долгова (весовая категория до 48 кг) уступила представительнице Тайваня Линь Чэнь Хао.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио-2016 в весовой категории до 60 кг у мужчин "золото" в копилку сборной России принес Беслан Мудранов. Всего наши дзюдоисты завоевали две золотых и одну бронзовую награды.