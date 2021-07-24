Российские дзюдоисты не смогли побороться за медали в первый день Игр
Серебряный призер чемпионата мира, лидер олимпийского рейтинга Роберт Мшвидобадзе, выступающий в весовой категории до 60 кг, проиграл Торнике Цьякадоеа из Нидерландов.
Чемпионка Европы Ирина Долгова (весовая категория до 48 кг) уступила представительнице Тайваня Линь Чэнь Хао.
Напомним, что на Олимпиаде в Рио-2016 в весовой категории до 60 кг у мужчин "золото" в копилку сборной России принес Беслан Мудранов. Всего наши дзюдоисты завоевали две золотых и одну бронзовую награды.
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