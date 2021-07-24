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Идет  день олимпиады
24.07.2021 07:47
Рубрика: Спорт

Российский гимнаст Далалоян не сдержал слез на Олимпиаде в Токио

Во время квалификационных соревнований гимнастов российский спортсмен Артур Далалоян не смог сдержать слез. Спортсмен смог восстановиться после тяжелейшей травмы.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В субботу проходят квалификационные соревнования у гимнастов, в которых принимает участие и российская команда. Турнир уже подарил яркие эмоции - вернувшийся в строй после тяжелой травмы Артур Далалоян не смог сдержать слез.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Спортивная гимнастика на Олимпиаде в Токио

Весной спортсмен порвал ахиллово сухожилие, и был риск, что в Токио он не выступит. Но вместе с врачами удалось форсировать восстановление, и он все же вышел на старт на ОИ-2020. При этом он принял участие во всех видах программы, хотя планировалось, что два из них он пропустит.

После выступления спортсмен объяснил, почему не смог сдержать эмоции. "Не смог совладать со своими эмоциями, произошел такой шквал внутри. С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашел в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ожидал от себя большего, был уверен, что я смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно", - приводит слова спортсмена РИА Новости.

Далалоян добавил, что не оправдал собственные надежды и показал не самый лучший результат.

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