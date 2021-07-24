Российский гимнаст Далалоян не сдержал слез на Олимпиаде в Токио

В субботу проходят квалификационные соревнования у гимнастов, в которых принимает участие и российская команда. Турнир уже подарил яркие эмоции - вернувшийся в строй после тяжелой травмы Артур Далалоян не смог сдержать слез.

Весной спортсмен порвал ахиллово сухожилие, и был риск, что в Токио он не выступит. Но вместе с врачами удалось форсировать восстановление, и он все же вышел на старт на ОИ-2020. При этом он принял участие во всех видах программы, хотя планировалось, что два из них он пропустит.

После выступления спортсмен объяснил, почему не смог сдержать эмоции. "Не смог совладать со своими эмоциями, произошел такой шквал внутри. С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашел в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ожидал от себя большего, был уверен, что я смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно", - приводит слова спортсмена РИА Новости.

Далалоян добавил, что не оправдал собственные надежды и показал не самый лучший результат.