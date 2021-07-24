На Олимпиаде в Токио начались соревнования по академической гребле
На Олимпиаде в Токио в субботу проходят соревнования по академической гребле.
Среди спортсменов разыграют 14 комплектов наград. Россию представляют Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, легкий вес). Соревнования проходят на гребном канале в Токийском заливе, сообщает РИА Новости.
Накануне в столице Японии состоялась церемония открытия игр. В параде участвовали и российские атлеты. Они вышли на арену под номером 77. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Во главе делегации шел глава ОКР Станислав Поздняков.
Как корреспонденты "РГ" добирались до Токио 23.07.2021
Для корреспондентов "РГ" Олимпиада началась задолго до Церемонии открытия. За месяц до въезда нужно было подготовить план действий, от которого строжайше запрещено отклоняться в первые две недели пребывания в Токио. Как журналисты добирались до Японии - в материале "РГ"
Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 23.07.2021
В Токио состоялась красочная церемония открытия Олимпиады, на которой присутствовали около 10 тысяч человек. "Мы столкнулись с колоссальными трудностями - разрушительное землетрясение и коронавирус. Мы благодарим всех, кто помог сделать Игры реальностью", - сказал глава МОК Томас Бах, назвав Олимпиаду "светом в конце тоннеля"
Глава Минспорта назвал сумму призовых российским олимпийцам 23.07.2021
Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за золотую медаль Олимпийских игр в Токио, заявил глава Минспорта Олег Матыцин. "За серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона", - сказал министр, добавив, что в регионах установлены свои меры поощрения спортсменов