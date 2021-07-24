На Олимпиаде в Токио начались соревнования по академической гребле

На Олимпиаде в Токио в субботу проходят соревнования по академической гребле.

Среди спортсменов разыграют 14 комплектов наград. Россию представляют Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, легкий вес). Соревнования проходят на гребном канале в Токийском заливе, сообщает РИА Новости.

Накануне в столице Японии состоялась церемония открытия игр. В параде участвовали и российские атлеты. Они вышли на арену под номером 77. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Во главе делегации шел глава ОКР Станислав Поздняков.