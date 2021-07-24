Теннисист Медведев объяснил, зачем разделся в матче с Бубликом на ОИ

Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими ощущениями от первого матча на олимпийском турнире против представителя Казахстана Александра Бублика, в котором он одержал победу - 6:4, 7:6 (10:8).

В перерывах между сетами Медведев на какое-то время снял футболку - в японской столице столбик термометра сейчас выше 30 градусов. Российской теннисистке Анастасии Павлюченковой во время встречи женского олимпийского турнира с Сарой Эррани стало плохо из-за жары.

"Специально разделся, чтобы почувствовать свежесть. Сама температура еще более-менее. В Австралии и плюс 40 бывает. Сложность в том, что влажность и солнце палящее. То, что я освежился, дало мне заряд на второй сет", - рассказал Медведев журналистам.

Соперником Медведева по второму кругу олимпийского турнира станет индиец Сумит Нагал, который оказался сильнее Дениса Истомина из Казахстана.