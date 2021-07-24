Тхэквондист Артамонов принес России вторую медаль на Олимпиаде-2020
Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, одержал победу над Соломоном Демсе из Эфиопии в утешительном поединке. Это позволило россиянину пробиться в схватку за бронзовую награду, где ему противостоял аргентинец Лукас Гузман. В итоге Артамонов выиграл со счетом 15:10.
В финале представитель Италии Вито Деллаквила победил тунисца Мохамеда Халила Жендуби.
У женщин в весовой категории до 49 кг Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда в финале победила испанку Адриану Сересо.
Пловец Ступин опоздал на ОИ в Токио из-за перепутанного загранпаспорта 15:50
Российский пловец Максим Ступин не вышел в финал на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2020. Однако ему еще предстоит стартовать на 200-метровке. Спортсмен прибыл в Токио с опозданием. Ступин заявил "РГ", что это произошло из перепутанного загранпаспорта
Завоевавшую первую медаль России на ОИ Галашину представят к госнаграде 14:35
Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, отметив, что "счет нашим медалям открыт"
Российские волейболисты обыграли аргентинцев в первом матче на Олимпиаде 10:40
Мужская сборная России с победы стартовала на олимпийском турнире в Токио. В первом матче подопечные Туомаса Саммелвоу одолели команду Аргентины - 3-1. Самым результативным в составе россиян оказался знаменосец олимпийской команды на церемонии открытия Игр Максим Михайлов