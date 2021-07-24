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Идет  день олимпиады
24.07.2021 15:06
Рубрика: Спорт

Тхэквондист Артамонов принес России вторую медаль на Олимпиаде-2020

Тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Это вторая медаль для сборной России на официально стартовавших в пятницу Играх.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Naomi Baker/Getty Images Фото: Naomi Baker/Getty Images
Фото: Naomi Baker/Getty Images

Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, одержал победу над Соломоном Демсе из Эфиопии в утешительном поединке. Это позволило россиянину пробиться в схватку за бронзовую награду, где ему противостоял аргентинец Лукас Гузман. В итоге Артамонов выиграл со счетом 15:10.

В финале представитель Италии Вито Деллаквила победил тунисца Мохамеда Халила Жендуби.

У женщин в весовой категории до 49 кг Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда в финале победила испанку Адриану Сересо.

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