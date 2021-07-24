Венгерский саблист Арон Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом

Саблист из Венгрии Арон Силадьи в третий раз в карьере завоевал олимпийское золото.

В Токио завершился турнир саблистов. В борьбе за золото Игр встречались итальянец Луиджи Самеле и Силадьи. Венгр побеждал на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Опыт и класс сказались и в Японии: 31-спортсмен венгр победил со счетом 15:7.

Куда более упорное противостояние было в поединке за бронзу, где кореец Ким Чжон Хван победил Сандро Базадзе из Грузии - 15:11.

В этом виде программы участвовали три россиянина. Константин Лоханов и Вениамин Решетников выбыли на стадии 1/16 финала, а Камиль Ибрагимов уступил в четвертьфинале.