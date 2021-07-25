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Идет  день олимпиады
25.07.2021 16:59
Рубрика: Спорт

Анастасия Логунова: Обидно, сами отдали игру американкам

Женская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела первое поражение на олимпийском турнире, уступив фаворитам Игр, американкам - 16:20. Но матч обнадежил: наши девушки выглядели очень неплохо. Это в разговоре с журналистами подтвердила и ветеран команды Анастасия Логунова.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чего не хватило для победы?

Анастасия Логунова: Мы смазали очень много открытых бросков, как "трех", так и из-под кольца. Провели очень хорошую игру. Не хватило буквально двух очков из-под кольца, свободных штрафных. Плюс мы очень быстро нахватали быстрые фолы, что дало им возможность пробивать больше штрафных.

Почему упустили игру именно в концовке? Большую часть встречи вы же контролировали…

Анастасия Логунова: Не знаю. Возможно, мы немного подустали. А еще знаете, как бывает. Думаешь, вот я сейчас сделаю, сейчас забью, но от большого желания не получается. Из-за этого мы и сделали обидные промахи.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Вы играли в разное время суток. Какое самое комфортное?

Анастасия Логунова: По погоде вечером очень приятно играть: ни жары, ни духоты. Согласны играть вечером все время.

Сегодняшняя игра, несмотря на поражение, придала вам уверенности?

Анастасия Логунова: Не сказала бы, что у нас нет уверенности. По сути, мы сами отдали эту игру. Понимаем, что играть можно и нужно. Уверена, что следующая встреча с американками, я надеюсь, что она состоится, будет другой. Все в наших руках.

Если подводить итоги двух игровых дней, что скажете?

Анастасия Логунова: Мы довольны. Проигрыш - это обидно. Но все идет по плану, мы показываем хорошую игру. А главное, мы не устаем. Холодно или жарко, утро или вечер - мы в боевой форме.

Показалось, что сегодня судьи были очень придирчивы, не давали бороться…

Анастасия Логунова: Судьи тоже судят по-разному. У них свое видение. Раз они так решили судить, мы должны подстраиваться под них. Но возможно, действительно они свистели сегодня каждое касание и наша ошибка, что мы вовремя не поняли, что не стоит совать руки, куда не надо.

Вы здесь уже не первый день. Ощущение праздника еще осталось?

Анастасия Логунова: Ощущение праздника было в первые дни. Мы приехали сюда 18 числа и здесь уже очень давно. Первые дни ходили в эйфории: ой, смотрите, вот этот идет, а вон - тот. А теперь для нас это как обычный турнир. Тут просто уже успеть бы отдохнуть и подготовиться к следующей игре.

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