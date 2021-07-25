Екатерина Илина: Трефилов еще скажет нам, что о нас думает
Екатерина Илина: Очень жаль, что не выиграли этот матч. Немного расстроены. Но сейчас не время опускать руки. Надо проанализировать плохие моменты, хорошие моменты.
Ничья как-то подстегнет вас при подготовке к следующим играм?
Екатерина Илина: Это поможет еще больше понять, что у нас не получается. Исправить ошибки и с большей мотивацией двигаться дальше.
А что именно сегодня не получилось?
Екатерина Илина: Много не реализовали своих моментов: семиметровые, один на один. Были ошибки в защите. Понятно, что без ошибок невозможно, но сегодня мы сделали их слишком много, и это не позволило нам победить.
Ждете реакции от Трефилова?
Екатерина Илина: В любом случае, от него будем ждать комментарий. Думаю, он в любом случае скажет нам, что о нас думает.
Когда он с вами связывается по зуму, он все такой же грозный, страшный и опасный?
Екатерина Илина: Мы к этому уже привыкли. Для нас это уже не страшно и не опасно.
Привыкли к тому, что во время матчей не слышите его экспрессивные установки?
Екатерина Илина: Совсем разные тренеры, совсем разный настрой. Но энергией, о которой вы говорите, мы сами обмениваемся между собой, друг друга поддерживаем, также помогаем. Продолжаем быть командой. А Алексеев, как тренер, руководит игрой, дает рекомендации.
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