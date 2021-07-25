Екатерина Илина: Трефилов еще скажет нам, что о нас думает

Екатерина Илина: Очень жаль, что не выиграли этот матч. Немного расстроены. Но сейчас не время опускать руки. Надо проанализировать плохие моменты, хорошие моменты.

Ничья как-то подстегнет вас при подготовке к следующим играм?

Екатерина Илина: Это поможет еще больше понять, что у нас не получается. Исправить ошибки и с большей мотивацией двигаться дальше.

А что именно сегодня не получилось?

Екатерина Илина: Много не реализовали своих моментов: семиметровые, один на один. Были ошибки в защите. Понятно, что без ошибок невозможно, но сегодня мы сделали их слишком много, и это не позволило нам победить.

Ждете реакции от Трефилова?

Екатерина Илина: В любом случае, от него будем ждать комментарий. Думаю, он в любом случае скажет нам, что о нас думает.

Когда он с вами связывается по зуму, он все такой же грозный, страшный и опасный?

Екатерина Илина: Мы к этому уже привыкли. Для нас это уже не страшно и не опасно.

Привыкли к тому, что во время матчей не слышите его экспрессивные установки?

Екатерина Илина: Совсем разные тренеры, совсем разный настрой. Но энергией, о которой вы говорите, мы сами обмениваемся между собой, друг друга поддерживаем, также помогаем. Продолжаем быть командой. А Алексеев, как тренер, руководит игрой, дает рекомендации.