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Идет  день олимпиады
25.07.2021 07:58
Рубрика: Спорт

Екатерина Илина: Трефилов еще скажет нам, что о нас думает

Российские гандболистки неоднозначно стартовали на олимпийском турнире в Токио. В первом матче подопечные Алексея Алексеева сыграли вничью с командой Бразилии - 24:24. Южноамериканок этот результат обрадовал, а вот наши расстроились. Это было видно и по самому результативному игроку нашей команды в матче, Екатерине Илиной, остановившейся в микст-зоне.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS
Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS

Екатерина Илина: Очень жаль, что не выиграли этот матч. Немного расстроены. Но сейчас не время опускать руки. Надо проанализировать плохие моменты, хорошие моменты.

Фото: Jamie Squire/Getty Images
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Ничья как-то подстегнет вас при подготовке к следующим играм?

Екатерина Илина: Это поможет еще больше понять, что у нас не получается. Исправить ошибки и с большей мотивацией двигаться дальше.

А что именно сегодня не получилось?

Екатерина Илина: Много не реализовали своих моментов: семиметровые, один на один. Были ошибки в защите. Понятно, что без ошибок невозможно, но сегодня мы сделали их слишком много, и это не позволило нам победить.

Ждете реакции от Трефилова?

Екатерина Илина: В любом случае, от него будем ждать комментарий. Думаю, он в любом случае скажет нам, что о нас думает.

Когда он с вами связывается по зуму, он все такой же грозный, страшный и опасный?

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Гандбол на Олимпиаде в Токио

Екатерина Илина: Мы к этому уже привыкли. Для нас это уже не страшно и не опасно.

Привыкли к тому, что во время матчей не слышите его экспрессивные установки?

Екатерина Илина: Совсем разные тренеры, совсем разный настрой. Но энергией, о которой вы говорите, мы сами обмениваемся между собой, друг друга поддерживаем, также помогаем. Продолжаем быть командой. А Алексеев, как тренер, руководит игрой, дает рекомендации.

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