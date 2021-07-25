Главный тренер сборной России по гандболу: Ничья - не поражение, вся борьба впереди

Алексей Александрович, как вам первый матч на Олимпиаде?

Алексей Алексеев: Хотелось бы начать с победы. Но ничья, это не поражение. Это первая игра, начало. Вся борьба впереди.

Показалось, сегодня было много претензий к судьям…

Алексей Алексеев: Соглашусь с этим. Но опять же не хотелось бы судить по горячим следам, надо посмотреть. Нам очень много давали семиметровых, когда на наш взгляд, наоборот, был фол в атаке на игрока. Но сейчас с новыми правилами все на усмотрение судей. Считают ли они, что было движение. Очень сложно понять. У нас были семинары, и там такие тонкости: две трети ступни должны стоять во вратарской зоне. Очень сложно трактовать отдельные судейские свистки.

Что скажете о следующем сопернике, сборной Швеции?

Алексей Алексеев: Мы недавно с ними встречались на турнире в Нидерландах. Очень ровная у них команда. Хорошо их знаем, не думаем, что что-то изменилось. Хорошо укомплектованная команда без слабых мест. Но вся Скандинавия здорово играет в гандбол. В любом случае, мы будем играть с позиции своих возможностей, своих исполнителей. Они у нас тоже сильные.

К слову, об исполнителях. Как себя чувствует Анна Вяхирева, на которую мы возлагаем большие надежды? Окончательно восстановилась после травмы?

Алексей Алексеев: Сегодня, если заметили, очень далеко играли против наших полусредних их вторые номера. Сегодня должны себя были проявить центральные с линейными. Поэтому сложно судить по сегодняшней игре и говорить, что Аня не в форме. Думаю, что все нормально. Она в форме и в порядке и в дальнейшем себя покажет.

Мы очень мало сегодня забили, при том, что не попадали семиметровые, не реализовывали выходы один на один. Это все еще последствия акклиматизации или нервы?

Алексей Алексеев: Думаю, что дело не в акклиматизации. Это психологический момент, первая игра, волнение. Надеюсь, на то, что страсти улягутся.