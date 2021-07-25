Лучница Гомбоева: После обморока накрутила себя, что могу подвести девчонок

- Я считаю, что с девочками очень хорошо отработали в команде, - отметила Гомбоева. - У нас этот сезон выдался продуктивным, активным. Мы подряд отстреливали все соревнования. Олимпиада - очередной этап. Впереди чемпионат мира, финал Кубка мира. Но мы так рады, что смогли завоевать "серебро" Олимпийских игр. Это невероятно.

Напомним, что во время выступления в квалификации личного турнира Гомбоева получила солнечный удар и потеряла сознание.

- Когда упала в обморок, все репортеры, друзья, родственники начали писать, спрашивать, что случилось, смогу ли я вообще стрелять. Я так накрутила себя, что девочек подведу. А потом пришла к тренеру, и он сказал, что это была перезагрузка и дальше все будет потрясающе. Так и вышло.