Лучница Гомбоева: После обморока накрутила себя, что могу подвести девчонок
- Я считаю, что с девочками очень хорошо отработали в команде, - отметила Гомбоева. - У нас этот сезон выдался продуктивным, активным. Мы подряд отстреливали все соревнования. Олимпиада - очередной этап. Впереди чемпионат мира, финал Кубка мира. Но мы так рады, что смогли завоевать "серебро" Олимпийских игр. Это невероятно.
Напомним, что во время выступления в квалификации личного турнира Гомбоева получила солнечный удар и потеряла сознание.
- Когда упала в обморок, все репортеры, друзья, родственники начали писать, спрашивать, что случилось, смогу ли я вообще стрелять. Я так накрутила себя, что девочек подведу. А потом пришла к тренеру, и он сказал, что это была перезагрузка и дальше все будет потрясающе. Так и вышло.
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