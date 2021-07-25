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Идет  день олимпиады
25.07.2021 04:55
Рубрика: Спорт

Пловец Калиш завоевал для США первую золотую медаль ОИ-2020

Чейз Калиш. Фото: AFP/François-Xavier MARIT Чейз Калиш. Фото: AFP/François-Xavier MARIT
Чейз Калиш. Фото: AFP/François-Xavier MARIT

Американец Чейз Калиш завоевал золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Токио. В финале спортсмен показал результат 4 минуты 9,42 секунды.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Плавание на Олимпиаде в Токио

Серебро завоевал его соотечественник Джей Литерленд (4.10,28), третьим стал австралиец Брендон Смит (4.10,38).

Калиш является серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на этой же дистанции, пишет РИА Новости. Он также является обладателем двух золотых медалей чемпионата мира-2017.

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