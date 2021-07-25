Пловец Калиш завоевал для США первую золотую медаль ОИ-2020
Американец Чейз Калиш завоевал золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Токио. В финале спортсмен показал результат 4 минуты 9,42 секунды.
Серебро завоевал его соотечественник Джей Литерленд (4.10,28), третьим стал австралиец Брендон Смит (4.10,38).
Калиш является серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на этой же дистанции, пишет РИА Новости. Он также является обладателем двух золотых медалей чемпионата мира-2017.
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