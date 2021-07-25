Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде

Губернатор Дона Василий Голубев поздравил спортсменку из Ростова-на-Дону Ларису Коробейникову, занявшую на Олимпиаде в Токио третье место в фехтовании на рапирах.

"Поздравляю Ларису, ее тренера Седова Артема, федерацию фехтования Ростовской области", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Ростовской области.

В упорной борьбе донская спотртсменка победила итальянку Аличе Вольпи со счетом 15:14. В ходе поединка представительница России трижды подавала на апелляцию. Дважды решение было изменено в пользу Коробейниковой.

Отметим, что это не последние соревнования для ростовской рапиристки на летних Олимпийских играх в Токио: 29 июля она примет участие в составе сборной России в командном первенстве.

Справка "РГ"

Лариса Коробейникова - серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне в командной рапире, трехкратная чемпионка мира по фехтованию.