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25.07.2021 18:08
Рубрика: Власть

Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Губернатор Дона Василий Голубев поздравил спортсменку из Ростова-на-Дону Ларису Коробейникову, занявшую на Олимпиаде в Токио третье место в фехтовании на рапирах.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Поздравляю Ларису, ее тренера Седова Артема, федерацию фехтования Ростовской области", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Ростовской области.

В упорной борьбе донская спотртсменка победила итальянку Аличе Вольпи со счетом 15:14. В ходе поединка представительница России трижды подавала на апелляцию. Дважды решение было изменено в пользу Коробейниковой.

Отметим, что это не последние соревнования для ростовской рапиристки на летних Олимпийских играх в Токио: 29 июля она примет участие в составе сборной России в командном первенстве.

Справка "РГ"

Лариса Коробейникова - серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне в командной рапире, трехкратная чемпионка мира по фехтованию.

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