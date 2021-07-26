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26.07.2021 02:00
Рубрика: Спорт

Артамонов измотал соперника и взял "бронзу"

Бронзовая медаль Михаила Артамонова стала для сборной России пятой с момента включения тхэквондо в олимпийскую программу в 2000 году в Сиднее. Первую награду - серебряную - в дебютном олимпийском турнире нашей команде принесла Наталья Иванова в категории свыше 67 кг. После солидного перерыва в Лондоне-2012 "бронзу" выиграла Анастасия Барышникова. На третью ступеньку пьедестала тогда же поднялся и Алексей Денисенко (до 58 кг). А в Рио-2016 он взял "серебро" в весовой категории до 68 кг и стал единственным двукратным призером Игр в составе сборной России.
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Бронзовая медаль Михаила Артамонова в турнире по тхэквондо стала настоящей сенсацией. Фото: AP Бронзовая медаль Михаила Артамонова в турнире по тхэквондо стала настоящей сенсацией. Фото: AP
Бронзовая медаль Михаила Артамонова в турнире по тхэквондо стала настоящей сенсацией. Фото: AP

"Бронза" Михаила Артамонова, хотя он чемпион Европы-2018 и серебряный призер чемпионата мира-2017 в категории до 58 кг, в каком-то смысле стала сенсационной. Ведь он уступил в первой схватке тунисцу Мохамеду Халилу Джендуби. Но так как соперник в итоге добрался до финала, россиянин получил возможность побороться за медаль в утешительной сетке. И этот второй шанс не упустил, победив сначала Соломона Демсе из Эфиопии (27:5) и в поединке за "бронзу" аргентинца Лукаса Гусмана (15:10).

Михаил, турнир сложился для вас неоднозначно, но в конце концов очень удачно.

Михаил Артамонов: Поэтому и эмоции смешанные. В начале дня проиграл схватку и думал, что возможности побороться за "бронзу" уже не представится. Но все сложилось в мою пользу. Шанс появился, и я понял, что нужно за него хвататься обеими руками.

План на схватку сработал не сразу: первый раунд вы проиграли 0:3.

Михаил Артамонов: Поставил цель вымотать противника, потому что знал - он гоняет вес, значит, выдержать три раунда ему будет довольно тяжело. Затем сделал упор на удары и просто бил. В какой-то момент почувствовал, что силы у него закончились, что пора давить и брать баллы. Отрыв сделал во втором раунде. В концовке было важно просто удержать темп. И у меня это получилось.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Рапиристка Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады

Не замандражировали, когда пропустили два удара по корпусу на последней минуте?

Михаил Артамонов: Это создало небольшое напряжение и у меня, и у тренера. Почувствовал, что он занервничал. Сразу попытался жестами его успокоить, чтобы он расслабился.

Еще одну медаль - теперь серебряную - вчера добыла Татьяна Минина в категории до 57 кг. В финале она уступила американке Анастасии Золотич (17:25). Таким образом, команда точно выполнила план, о котором говорил главный тренер Вадим Иванов накануне Олимпиады. Между тем в борьбу еще не вступала тяжелая артиллерия" - Максим Храмцов (до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг).

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