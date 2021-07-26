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Идет  день олимпиады
26.07.2021 06:04
Рубрика: Спорт

Австралийка Титмус выиграла золото в плавании на 400 м вольным стилем

Пловчиха из Австралии Ариарне Титмус завоевала первое в карьере золото Олимпийских игр, победив в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: AP Photo/Charlie Riedel
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В решающем заплыве на этой дистанции фаворитом являлась пятикратная олимпийская чемпионка и обладательница 15 золотых медалей чемпионатов мира из США Кэти Ледеки. Но на этот раз рекордсменке мира победить не удалось.

20-летняя австралийка Ариарне Титмус финишировала первой с результатом 3 минуты 56,59 секунды. Это новый олимпийский рекорд. Ледеки стала второй, проиграв почти полсекунды. Бронза у китаянки Ли Бинцзе.

Две представительницы России - Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова - в финальный заплыв не прошли.

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