Австралийка Титмус выиграла золото в плавании на 400 м вольным стилем

В решающем заплыве на этой дистанции фаворитом являлась пятикратная олимпийская чемпионка и обладательница 15 золотых медалей чемпионатов мира из США Кэти Ледеки. Но на этот раз рекордсменке мира победить не удалось.

20-летняя австралийка Ариарне Титмус финишировала первой с результатом 3 минуты 56,59 секунды. Это новый олимпийский рекорд. Ледеки стала второй, проиграв почти полсекунды. Бронза у китаянки Ли Бинцзе.

Две представительницы России - Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова - в финальный заплыв не прошли.