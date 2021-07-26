Дима Билан выпустил видео "Ради побед!" в честь Олимпиады в Токио

Предваряя клип, музыкант написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте:

"В это нелегкое время я захотел поддержать сборную и обратить внимание россиян к Олимпиаде. Я знаю, как важна поддержка, единение между людьми, страной, особенно, когда ты выступаешь на международной арене и если твоя цель - это победа! И понимаю, как тяжело может быть без флага. Поэтому моя сопричастность и мотивировала к созданию этого трека и клипа! Друзья, только вперед! Давайте поддержим наших спортсменов! Вместе мы сила!"

Кстати, есть в этом клипе и недоброе лицо главы Международного Олимпийского комитета Баха, запретившего нашим спортсменам выступать в Токио под российским флагом. Но Дима Билан все равно верит, что наши победят.

Будем болеть за Россию!

Между прочим

Дима Билан любит спорт и Олимпиады. В 2016 году он специально прилетал в Рио-де-Жанейро, чтобы пробежать часть дистанции по улицам города с олимпийским факелом, а потом снял об Олимпийских играх в Бразилии документальный фильм. Сам певец из всех видов спорта предпочитает плавание и занятия в тренажерном зале.