Дима Билан выпустил видео "Ради побед!" в честь Олимпиады в Токио
Предваряя клип, музыкант написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте:
"В это нелегкое время я захотел поддержать сборную и обратить внимание россиян к Олимпиаде. Я знаю, как важна поддержка, единение между людьми, страной, особенно, когда ты выступаешь на международной арене и если твоя цель - это победа! И понимаю, как тяжело может быть без флага. Поэтому моя сопричастность и мотивировала к созданию этого трека и клипа! Друзья, только вперед! Давайте поддержим наших спортсменов! Вместе мы сила!"
Кстати, есть в этом клипе и недоброе лицо главы Международного Олимпийского комитета Баха, запретившего нашим спортсменам выступать в Токио под российским флагом. Но Дима Билан все равно верит, что наши победят.
Будем болеть за Россию!
Дима Билан любит спорт и Олимпиады. В 2016 году он специально прилетал в Рио-де-Жанейро, чтобы пробежать часть дистанции по улицам города с олимпийским факелом, а потом снял об Олимпийских играх в Бразилии документальный фильм. Сам певец из всех видов спорта предпочитает плавание и занятия в тренажерном зале.
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