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Идет  день олимпиады
26.07.2021 13:43
Рубрика: Культура

Дима Билан выпустил видео "Ради побед!" в честь Олимпиады в Токио

Дима Билан записал новую песню и снял видео "Ради побед!", чтобы поддержать наших спортсменов в Токио. В песне есть такие слова: "чтобы ни было, мы вместе, вера укрепляет дух" и "да прибудет с нами сила".
Текст: Александр Алексеев

Предваряя клип, музыкант написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте:

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Чего ждут болельщики от нашей сборной на Олимпиаде в Токио

"В это нелегкое время я захотел поддержать сборную и обратить внимание россиян к Олимпиаде. Я знаю, как важна поддержка, единение между людьми, страной, особенно, когда ты выступаешь на международной арене и если твоя цель - это победа! И понимаю, как тяжело может быть без флага. Поэтому моя сопричастность и мотивировала к созданию этого трека и клипа! Друзья, только вперед! Давайте поддержим наших спортсменов! Вместе мы сила!"

Кстати, есть в этом клипе и недоброе лицо главы Международного Олимпийского комитета Баха, запретившего нашим спортсменам выступать в Токио под российским флагом. Но Дима Билан все равно верит, что наши победят.

Будем болеть за Россию!

Между прочим

Дима Билан любит спорт и Олимпиады. В 2016 году он специально прилетал в Рио-де-Жанейро, чтобы пробежать часть дистанции по улицам города с олимпийским факелом, а потом снял об Олимпийских играх в Бразилии документальный фильм. Сам певец из всех видов спорта предпочитает плавание и занятия в тренажерном зале.

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