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26.07.2021 15:41
Рубрика: Спорт

Глава РФС выступил против лимита на легионеров

Текст: Максим Домчев
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что лимит на легионеров не приносит пользы российскому футболу.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы мнения о количестве легионеров в российском футболе разделилось. Одни предлагали его ужесточить, другие - отменить, третьи - оставить все как есть.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Глава РФС считает, что сам по себе лимит больше вредит, чем помогает. "Моя позиция по лимиту не изменилась. Я являюсь противником, он приносит больше вреда, чем пользы. Но лимит утверждает министерство спорта. И в настоящий момент с правительством РФ идет дискуссия на этот счет. Возможно, в ближайшем времени будут изменения", - приводит слова Дюкова Sport24.

В настоящее время в РПЛ в каждом клубе могут выступать максимум восемь иностранных игроков.

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