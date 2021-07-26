Глава РФС выступил против лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что лимит на легионеров не приносит пользы российскому футболу.

После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы мнения о количестве легионеров в российском футболе разделилось. Одни предлагали его ужесточить, другие - отменить, третьи - оставить все как есть.

Глава РФС считает, что сам по себе лимит больше вредит, чем помогает. "Моя позиция по лимиту не изменилась. Я являюсь противником, он приносит больше вреда, чем пользы. Но лимит утверждает министерство спорта. И в настоящий момент с правительством РФ идет дискуссия на этот счет. Возможно, в ближайшем времени будут изменения", - приводит слова Дюкова Sport24.

В настоящее время в РПЛ в каждом клубе могут выступать максимум восемь иностранных игроков.