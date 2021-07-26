Пловец Адам Пити стал двукратным олимпийским чемпионом

В понедельник Пити стал победителем финального заплыва на дистанции 100 метров брассом. Его результат - 57,37 секунды.

Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга, показавший время 58,00 секунд. Бронзовую медаль завоевал Николо Мартиненги из Италии - 58,33.

26-летний Пити стал двукратным олимпийским чемпионом на этой дистанции - на Олимпиаде 2016 года ему также не было равных.

Спортсмены из России в финальном заплыве не стартовали.